Edi Iordănescu, convins de un lucru după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB: “M-a surprins, dar îl cunosc”

Edi Iordănescu a fost ultima persoană care a discutat recent despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul selecționer și-a adus aminte despre perioada petrecută și de el la formația roș-albastră și s-a arătat convins că fostul căpitan al echipei lui Gigi Becali a primit garanția că va avea mână liberă din partea patronului.
Revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB înaintea play-out-ului a surprins pe toată lumea atunci când Gigi Becali a făcut anunțul. Fostul închizător al roș-albaștrilor a acceptat să vină la clubul latifundiarului din Pipera strict pentru ultima parte a sezonului, iar obiectivul său e unul clar: calificarea în preliminariile Conference League.
Edi Iordănescu, verdict după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB
Recent, Edi Iordănescu a vorbit și el despre subiectul întoarcerii lui Rădoi la FCSB, club la care a spus acum mai bine de 10 ani că nu se va mai întoarce din cauza intervențiilor constante ale lui Gigi Becali. Fostul selecționer al României a discutat despre scurta perioadă petrecută și de el la formația roș-albastră (august – noiembrie 2021), de unde a plecat tot din cauza latifundiarului din Pipera în ciuda formei extrem de bune în care se afla echipa.
În plus, Iordănescu a spus că e convins de faptul că Rădoi și-a asumat această revenire la FCSB și mai mult decât atât, că fostul antrenor al Universității Craiova a venit la roș-albaștri pentru că a primit ce și-a dorit de la Becali, și anume libertate totală.
“Înainte să spun cât cred că va rezista Mirel, o să spun că eu am plecat de la FCSB după 7 victorii și un egal. Și ce victorie cu Dinamo, nu? 6-0. Două luni de zile am avut tot suportul, convingerea și libertatea din partea patronului, dar după două luni de zile, au început să scârțe un pic lucrurile.
Am avut și am tot respectul pentru oamenii care bagă bani în fotbal automat, implicit și pentru Gigi Becali. A făcut foarte multe lucruri bune pentru fotbalul românesc. Lucrurile pe care noi le comentăm, sau voi, în mod special, le comentați, care sunt poate mai puțin firești, îi aparțin.
Eu m-am confruntat cu ele pentru o perioadă destul de scurtă de timp și am convingerea că, dacă acea înțelegere între noi ar fi persistat, am fi putut să producem lucruri frumoase împreună. În ceea ce îl privește pe Mirel, și pe mine m-a surprins un pic decizia lui, dar îl cunosc. E un om analitic, un antrenor cu valori și cu principii. Un om care, sunt sigur, își asumă rolul și în ce intră.
Sunt sigur că au fost discuții clare între cele două părți și dacă Mirel a spus da, înseamnă că are convingerea că poate să lucreze așa cum el își dorește“, a spus fostul selecționer și antrenor al roș-albaștrilor, potrivit digisport.ro.
La primul său meci de la revenirea la FCSB, Mirel Rădoi a remizat cu Metaloglobus în prima etapă din play-out și își va dori cu siguranță victoria în duelul de pe teren propriu cu UTA Arad, care va avea loc pe 20 martie, de la ora 19:00.
