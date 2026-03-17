Edi Iordănescu, convins de un lucru după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB: “M-a surprins, dar îl cunosc”

Edi Iordănescu a fost ultima persoană care a discutat recent despre revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Fostul selecționer și-a adus aminte despre perioada petrecută și de el la formația roș-albastră și s-a arătat convins că fostul căpitan al echipei lui Gigi Becali a primit garanția că va avea mână liberă din partea patronului.

Revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB înaintea play-out-ului a surprins pe toată lumea atunci când Gigi Becali a făcut anunțul. Fostul închizător al roș-albaștrilor a acceptat să vină la clubul latifundiarului din Pipera strict pentru ultima parte a sezonului, iar obiectivul său e unul clar: calificarea în preliminariile Conference League.

Edi Iordănescu, verdict după ce Mirel Rădoi a semnat cu FCSB

Recent, Edi Iordănescu a vorbit și el despre subiectul întoarcerii lui Rădoi la FCSB, club la care a spus acum mai bine de 10 ani că nu se va mai întoarce din cauza intervențiilor constante ale lui Gigi Becali. Fostul selecționer al României a discutat despre scurta perioadă petrecută și de el la formația roș-albastră (august – noiembrie 2021), de unde a plecat tot din cauza latifundiarului din Pipera în ciuda formei extrem de bune în care se afla echipa.

În plus, Iordănescu a spus că e convins de faptul că Rădoi și-a asumat această revenire la FCSB și mai mult decât atât, că fostul antrenor al Universității Craiova a venit la roș-albaștri pentru că a primit ce și-a dorit de la Becali, și anume libertate totală.

“Înainte să spun cât cred că va rezista Mirel, o să spun că eu am plecat de la FCSB după 7 victorii și un egal. Și ce victorie cu Dinamo, nu? 6-0. Două luni de zile am avut tot suportul, convingerea și libertatea din partea patronului, dar după două luni de zile, au început să scârțe un pic lucrurile.