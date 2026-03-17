“Cel mai uşor e să dai vina pe Gigi Becali” Mihai Pintilii a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la FCSB!

Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre ce l-a determinat să plece de la FCSB, alături de Elias Charalambous (45 de ani). Cu Charalambous şi Pintilii pe bancă, FCSB a luat titlul în ultimele două sezoane.
Pintilii a subliniat că a mai avut şi în trecut intenţia de a pleca de la roş-albaştri, dar acum a luat decizia având în vedere că nu mai vedea la jucători dorinţa de a da totul pe teren.
Mihai Pintilii, despre motivul pentru care a plecat de la FCSB: “Nu mai vedeam dorinţa din partea jucătorilor, nu mai acceptau”
“A fost a doua sau a treia tentativă de plecare. Nu am zis la nimeni, doar una i-am zis lui nea Gigi la telefon, dar gânduri am mai avut. (n.r: Când au început gândurile?) După pauza de iarnă, cantonamentul din Antalya.
Îmi reproșez că nu m-am implicat să vorbesc mai mult cu jucătorii, să-i motivez mai mult. Noi am avut cea mai mare parte de vină. Cel mai ușor e să dai vina pe Gigi Becali. Nu e așa. E greu de gestionat.
Nu mai vedeam dorinţa din partea lor, nu mai acceptau, atunci am zis că mai bine plecăm. Noi nu am schimbat absolut nimic: aceleaşi antrenamente, principii, nu poţi să schimbi ceva ce merge bine. În vară nu aveam semne că avem probleme. Şi acum ei sunt foarte bine, dar când vine meciul se întâmplă ceva”, a declarat Mihai Pintilii pentru primasport.ro.
După încheierea carierei de fotbalist, în 2020, Mihai Pintilii a rămas în staff-ul campioanei. El a lucrat fără pauză în staff-ul FCSB-ului din februarie 2020 până pe 9 martie 2026, atunci când a demisionat.
Din martie 2023, atunci când Elias Charalambous a venit la FCSB, Mihai Pintilii a fost secundul acestuia. Cu cei doi pe bancă FCSB a cucerit două titluri. Totodată, în sezonul trecut FCSB a ajuns până în optimile Europa League, iar în acest sezon roş-albaştrii au prins iar grupa principală a competiţiei europene.
Ca jucător, Mihai Pintilii a cucerit două titluri de campion al României cu FCSB, în sezoanele 2012-2013 şi 2013-2014. A mai cucerit o Supercupă a României (2013) şi o Cupă a Ligii, în sezonul 2015-2016. Pintilii a evoluat în 46 de meciuri pentru naţionala României, pentru care a marcat şi un gol.
