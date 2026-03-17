“Cel mai uşor e să dai vina pe Gigi Becali” Mihai Pintilii a dezvăluit motivul pentru care a plecat de la FCSB!

Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre ce l-a determinat să plece de la FCSB, alături de Elias Charalambous (45 de ani). Cu Charalambous şi Pintilii pe bancă, FCSB a luat titlul în ultimele două sezoane.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pintilii a subliniat că a mai avut şi în trecut intenţia de a pleca de la roş-albaştri, dar acum a luat decizia având în vedere că nu mai vedea la jucători dorinţa de a da totul pe teren.

Mihai Pintilii, despre motivul pentru care a plecat de la FCSB: “Nu mai vedeam dorinţa din partea jucătorilor, nu mai acceptau”

“A fost a doua sau a treia tentativă de plecare. Nu am zis la nimeni, doar una i-am zis lui nea Gigi la telefon, dar gânduri am mai avut. (n.r: Când au început gândurile?) După pauza de iarnă, cantonamentul din Antalya.

Îmi reproșez că nu m-am implicat să vorbesc mai mult cu jucătorii, să-i motivez mai mult. Noi am avut cea mai mare parte de vină. Cel mai ușor e să dai vina pe Gigi Becali. Nu e așa. E greu de gestionat.

Nu mai vedeam dorinţa din partea lor, nu mai acceptau, atunci am zis că mai bine plecăm. Noi nu am schimbat absolut nimic: aceleaşi antrenamente, principii, nu poţi să schimbi ceva ce merge bine. În vară nu aveam semne că avem probleme. Şi acum ei sunt foarte bine, dar când vine meciul se întâmplă ceva”, a declarat Mihai Pintilii pentru primasport.ro.