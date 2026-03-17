Specialistul a dat verdictul! Gafă mare de arbitraj comisă la egalul Interului lui Cristi Chivu cu Atalanta

Inter a acuzat două greșeli de arbitraj la egalul cu Atalanta din campionat, iar recent a venit un verdict din partea unui central care face parte și din Comisia de Arbitri din Italia. Dino Tommasi, pe numele său, consideră că “nerazzurrii” ar fi trebuit să primească un penalty la scorul de 1-1, dar și că reușita formației din Bergamo nu a fost precedată de un fault, așa cum considera Cristi Chivu, care a fost eliminat.

Inter s-a încurcat weekend-ul trecut pe teren propriu contra Atalantei, scor 1-1, la capătul unui meci care a avut un final extrem de tensionat. În minutul 82, formația oaspete a restabilit egalitatea, însă reușita a fost analizată la VAR pentru un presupus fault comis de Kamaldeen asupra lui Dumfries.

Golul a fost până la urmă validat, iar în urma acelei faze Cristi Chivu a fost eliminat după ce a văzut două “galbene” în decurs de câteva minute. La puțin timp distanță, Inter a cerut o lovitură de la 11 metri după ce Frattesi a fost lovit de Scalvini. Atunci, centralul Gianluca Manganiello nu a intervenit și VAR-ul nu l-a chemat la monitor.

Inter a fost privată de un penalty, dar și golul Atalantei a fost valabil. Verdictul unui arbitru din Italia

Recent, Dino Tommasi, fost arbitru și în prezent membru în comisia care adună “cavalerii fluierului” din Italia, a analizat mai multe faze, printre care și cele două menționate anterior. Acesta crede că golul Atalantei nu ar fi trebuit să fie anulat în pofida protestelor lui Cristi Chivu.

“Nu a fost nicio împingere, doar o mână care de-abia ce aplică presiune. Acel contact de jos a fost luat în considerare, dar uitându-ne pe camere, nu a fost fault acolo. Decizia a fost corectă pe teren și analizată cu atenție la VAR, totul a fost în ordine“.