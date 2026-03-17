Specialistul a dat verdictul! Gafă mare de arbitraj comisă la egalul Interului lui Cristi Chivu cu Atalanta

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 20:25

Specialistul a dat verdictul! Gafă mare de arbitraj comisă la egalul Interului lui Cristi Chivu cu Atalanta

Faza la care Inter a cerut fault în meciul cu Atalanta / Profimedia

Inter a acuzat două greșeli de arbitraj la egalul cu Atalanta din campionat, iar recent a venit un verdict din partea unui central care face parte și din Comisia de Arbitri din Italia. Dino Tommasi, pe numele său, consideră că “nerazzurrii” ar fi trebuit să primească un penalty la scorul de 1-1, dar și că reușita formației din Bergamo nu a fost precedată de un fault, așa cum considera Cristi Chivu, care a fost eliminat.

Inter s-a încurcat weekend-ul trecut pe teren propriu contra Atalantei, scor 1-1, la capătul unui meci care a avut un final extrem de tensionat. În minutul 82, formația oaspete a restabilit egalitatea, însă reușita a fost analizată la VAR pentru un presupus fault comis de Kamaldeen asupra lui Dumfries.

Golul a fost până la urmă validat, iar în urma acelei faze Cristi Chivu a fost eliminat după ce a văzut două “galbene” în decurs de câteva minute. La puțin timp distanță, Inter a cerut o lovitură de la 11 metri după ce Frattesi a fost lovit de Scalvini. Atunci, centralul Gianluca Manganiello nu a intervenit și VAR-ul nu l-a chemat la monitor.

Inter a fost privată de un penalty, dar și golul Atalantei a fost valabil. Verdictul unui arbitru din Italia

Recent, Dino Tommasi, fost arbitru și în prezent membru în comisia care adună “cavalerii fluierului” din Italia, a analizat mai multe faze, printre care și cele două menționate anterior. Acesta crede că golul Atalantei nu ar fi trebuit să fie anulat în pofida protestelor lui Cristi Chivu.

Nu a fost nicio împingere, doar o mână care de-abia ce aplică presiune. Acel contact de jos a fost luat în considerare, dar uitându-ne pe camere, nu a fost fault acolo. Decizia a fost corectă pe teren și analizată cu atenție la VAR, totul a fost în ordine“.

În schimb, Tommasi nu a fost de acord cu modul în care au judecat Manganiello și cei din camera VAR faza penalty-ului cerut de “nerazzurri”.

Manganiello (n.r. centralul) a spus pe teren că de-abia ce l-a atins, VAR-ul i-a susținut decizia. În realitate, Frattesi a anticipat ce a făcut Scalvini și tot a reușit să joace mingea, dar a fost lovit, acela a fost penalty.

Putea fi văzut de pe teren, camera VAR ar fi trebuit să intervină cu o reluare la monitor“, a spus Tommasi, potrivit tuttomercatoweb.com.

Singura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură dateleSingura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură datele
În ciuda egalului respectiv, Inter nu a pierdut teren în lupta la titlu, pentru că AC Milan s-a încurcat mai rău și a pierdut cu Lazio. În acest moment, formația lui Chivu are opt puncte avans în fruntea ierarhiei din Serie A.

Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
LIVE BLOG Alegeri FRF 2026. Cine devine noul președinte al Federației Române de Fotbal
LIVE SCORESporting – Bodo/Glimt 5-0. Remontada de senzație și calificare în sferturile UCL. Manchester City – Real Madrid 0-1
“Nu pot să-l trădez”. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous
“Aţi fost avantajaţi cu Dinamo?” Răspunsul lui Victor Angelescu: “Aia e eroare mai mare”
Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City
Victor Angelescu nu are niciun dubiu în privinţa FCSB-ului: “Ar fi cea mai mare surpriză din istorie”
VideoJurnal Antena Sport | Anabella și bestiile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 6 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu