Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 19:02

Gigi Becali l-a făcut praf pe Istvan Kovacs: Du-te la doctor! Ce ordin dădea dacă era la Dinamo

Colaj Gigi Becali şi Istvan Kovacs / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat dur pe Istvan Kovacs (41 de ani), pentru prestaţia centralului de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2. Becali a transmis că, dacă era în locul celor din conducerea lui Dinamo, ar fi ordonat o săptămână de atac continuu la adresa arbitrului.

Dinamo a cerut să nu mai fie arbitrată de Istvan Kovacs după scandalul de la derby. Specialistul în arbitraj Marius Avram a concluzionat că Istvan Kovacs ar fi trebuit să anuleze golul 2 al Rapidului, marcat de Petrila, după ce Andrei Borza l-a faultat pe Alex Musi.

Gigi Becali nu l-a menajat pe Istvan Kovacs: “Cum să facă o asemenea mizerie?”

Kovacs, cum să facă o asemenea mizerie? E fault, bă, tu nu vezi!? Cum să faci așa ceva? Sunt sătul până peste cap de toate mizeriile în toate domeniile de activitate. Dacă mie îmi făcea așa ceva… bă, săriți la atac, vă nenorocește. Dacă ne făcea nouă așa, scandal o săptămână!

Tu îți bați joc de oameni? Stai acasă… ești tu cel mai bun arbitru? Stai acasă, du-te la doctor! La meciurile din play-off trebuie cea mai mare atenție. Nu mă interesează de protocoale că nu ai voie să intervii, tu, de la VAR, trebuie să o faci. Încalc orice lege de pe globul pământesc dacă e vorba să fac dreptate!”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Până să îşi afle pedeapsa în urma prestaţiei de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre AS Roma şi Bologna, returul optimilor de finală Europa League.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a declarat după scandalul de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2 că Istvan Kovacs “rămâne cel mai bun arbitru român din istorie”. Declaraţia şefului FRF a stârnit reacţii dure din partea lui Adrian Porumboiu şi a lui Ion Crăciunescu.

 

