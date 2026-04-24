Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Zeljko Kopic la Dinamo: „Vom accepta să plece”

Dinamo București a mai ratat un obiectiv după eliminarea dramatică din semifinalele Cupei României, „câinii” fiind învinși pe Arena Națională la loviturile de departajare, după ce au încasat gol în minutul 119.
Andrei Nicolescu a reacționat după ce echipa sa a ieșit din cursa pentru trofeu și a vorbit direct despre viitorul lui Zeljko Kopic pe banca alb-roșilor.
Zeljko Kopic, tot la Dinamo din sezonul următor?
S-a vorbit tot mai mult în acest final de sezon despre posibila plecare a lui Zeljko Kopic de la Dinamo București, tehnicianul având pe masă o ofertă importantă din afară, potrivit zvonurilor.
Andrei Nicolescu a adus în discuție posibilitatea ca tehnicianul croat să plece de la cârma „câinilor” și a explicat în ce condiții s-ar putea produce o despărțire.
„Nu știu. Mai are încă doi ani din vară, așa că nu are rost să discutăm. Singura discuție pe care am avut-o a fost că, dacă va primi o ofertă financiară bună, de 3-4 ori mai mare, vom discuta și atunci vom accepta să plece, dar nu a venit să ne spună asta până acum”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit digisport.ro.
