Gigi Becali, ironii la Mihai Rotaru după ce a anunţat noi acţionari la Craiova: “Mai bogat cât toți 10”

Universitatea Craiova este deţinună de Mihai Rotaru împreună cu un grup de acţionari. Recent, omul de afaceri a anunţat că vor mai veni şi alţi acţionari. Gigi Becali a comentat ironic, spuând că el este mai bogat decât toţi acţinarii de la Universitatea.

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„E, mă sperie Craiova! Nu mai pot! Cum să mă sperie Craiova pe mine? (n.r. – 10 acționari) Eu sunt mai bogat cât toți 10 la un loc. Ei toți 10 la un loc nu au averea mea. Nu că sunt limitați financiar, dar sunt eu prea puternic față de ei”, a declarat Becali, conform Digi Sport.

Totodată, Gigi Becali spune că la FCSB el va rămâne singur acţionar, deoarece nu are nevoie de bani.

„De ce? Pentru ce? Ce-mi trebuie mie? Asta fac unii care au nevoie de bani și nu au bani să țină echipă. Pentru ce să aduc eu un acționar? Ce nevoie am eu de el. Dacă vreau să bag eu 20 de milioane de euro, bag 20 de milioane de euro. Dau eu 3 milioane de euro, de ce să-mi iau asociat? Nu e frumos asta.

La fotbal nu e așa, nu e ca în alte afaceri. La fotbal se iau niște hotărâri și nu poți să iei hotărâri în locul cuiva pentru că bagi și tu bani. Dacă iau o hotărâre, trebuie să te întreb. Dacă afacerea produce 20 de milioane de euro pe an, dacă eu conduc poate produc numai 10, 7, 2, dar i-ai băgat banii omului în buzunar. Așa trebuie să scoți omului bani din buzunar”, a mai spus patronul FCSB-ului.