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CSM București și-a aflat adversara din finala mică a Ligii Campionilor. Peste cine dau “tigroaicele”

Andrei Nicolae Publicat: 6 iunie 2026, 21:02

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CSM București și-a aflat adversara din finala mică a Ligii Campionilor. Peste cine dau tigroaicele

Fotografie din meciul CSM București - Metz / X @ehfcl

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CSM Bucureşti va întâlni Brest Bretagne în finala pentru medalia de bronz a Ligii Campionilor, iar pentru trofeu vor lupta formaţiile Gyor ETO şi Metz Handball, în urma semifinalelor de sâmbătă, la Turneul Final Four de la Budapesta.

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În prima semifinală a zilei, CSM Bucureşti a pierdut, în prezenţa a 18.500 de spectatori, cu Metz Handball, scor 27-32 (13-17), iar în cea de-a doua Gyor ETO, deţinătoarea trofeului, a dispus de Brest Bretagne Handball, scor 31-30 (17-16).

S-au stabilit finalele din Final 4-ul de la EHF Champions League

Astfel, duminică, de la ora 16:00, va avea loc finala pentru medalia de bronz, între CSM Bucureşti – Brest Bretagne, iar de la ora 19.00, în finala pentru trofeu se vor duela Metz Handball şi Gyor ETO.

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul Final 4 după ce a eliminat în sferturi formaţia daneză Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu s-a mai calificat la Turneul Final 4 din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în anul precedent.

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Câştigătoarea din 2025 este Gyor ETO, care are 7 trofee în total.

Sursa: News.ro

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