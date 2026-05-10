Echipa perfectă a lui Luis Enrique rămâne fără o stea: vrea neapărat în Premier League! Liverpool și Arsenal se luptă pentru el

Sebastian Ujica Publicat: 10 mai 2026, 18:51

Bradley Barcola a fost lăsat pe bancă de Luis Enrique în cele mai importante meciuri ale sezonului pentru PSG / Getty Images

Paris Saint-Germain este aproape de titlu în Franța și s-a calificat în finala UEFA Champions League, unde va da de Arsenal: clubul francez poate deveni doar al doilea care își apără trofeul în UCL.

Cu toate astea, nu toate starurile de la PSG sunt fericite: atacantul de 23 de ani, Bradley Barcola, vrea să plece.

Barcola, între Liverpool și Arsenal

Liverpool este favorită în acest moment pentru Barcola, scrie Le10Sport, actuala campioană a Angliei fiind mai insistentă în acest moment. Iar Barcola își dorește la rândul său transferul, dornic să aibă un rol mai important în echipă. De asemenea, PSG nu ar refuza o eventuală ofertă pentru Barcola, cât timp este la nivelul dorit.

În afară de Liverpool și Arsenal, principalele interesate, alte cluburi precum Man City, Man Unite sau Chelsea au fost informate despre situația lui Barcola, însă au momentan alte priorități.

Barcola are 75 de goluri și assist-uri pentru PSG în 148 de partide, însă a început ambele meciuri cu Bayern din semifinalele UEFA Champions League pe banca de rezerve. Luis Enrique preferă să joace cu Dembele, Doue și Kvaratskhelia.

