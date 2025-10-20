Andrei Nicolescu, momentul adevărului după Rapid: "Noaptea a fost destul de grea!" Ce obiectiv are acum echipa - Antena Sport

Andrei Nicolescu crede că în acest an FC Dinamo se va bate pentru un loc de competiţii europene. În ciuda înfrângerii cu Rapid, el crede că echipa antrenată de Zeljko Kopic traversează o perioadă bună în privinţa jocului arătat.

“E frustrant… noaptea după un meci ca acesta este destul de grea. Puține cuvinte de spus… Acum e foarte important să menținem ritmul ăsta și să arătăm că suntem o echipă care anul ăsta ne batem pentru cupele europene. Un rezultat care doare, asta doare. Rezultatul cred că doare foarte tare!”, a spus inițial Andrei Nicolescu.

Andrei Nicolescu crede că Rapid se va bate la câştigarea campionatului alături de Dinamo. El a vorbit şi despre gafa lui Gnahore.

„(n.r. – Dacă meciul cu Rapid a fost cel mai slab al lui Gnahore) Nu, nu, nu, cu siguranță nu, că știu eu unul în care el a fost un pic surprins de căldură, la meciul ăla cu Botoșani. Dar eu zic că, spre exemplu, că Eddy a fost un pic neinspirat, pentru că el are niște momente foarte bune, scapă din niște pressing-uri și în momentul în care trebuie să joace mingea în față, o mai amână un pic. Caută tot timpul soluția perfectă. Rapid se bate 100% la titlu în acest moment. Este o echipă pragmatică, adună puncte ușor. Ceea ce contează foarte, foarte mult. Și apoi sunt statisticile care iar, nu mint. E o formație care primește foarte greu gol”, a declarat Andrei Nicolescu la Fanatik.

Ce fotbalist a remarcat Andrei Nicolescu de la Rapid: „Foarte bun!”

Norvegianul Tobias Christensen a fost unul dintre remarcaţii meciului de către Andrei Nicolescu. „Un jucător foarte bun, un jucător care a ieșit un pic în evidență ieri (n.r. – Christensen) Care a reușit să câștige teren foarte repede și să producă o tranziție foarte rapidă și din zona asta s-au legat momentele lor periculoase. Plus un corner unde acolo obține foarte mult de concentrare!”, a încheiat oficialul dinamovist.