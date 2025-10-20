Becali, umilinţă pentru jucători. I-a cerut lui Meme să pună în vestiar caseta meciului Dinamo-Rapid: "Te bate chichineață" - Antena Sport

Gigi Becali nu-şi menajează jucătorii cu criticile după ce echipa a ajuns în subsolul clasamentului. El a avut către Meme Stoica o cerere incredibilă: să pună în vestiarul FCSB caseta meciului Dinamo – Rapid.

„(n.r. Despre ce i-a transmis lui Mihai Stoica) Știți ce să le dați exemplu? Să luați meciul de aseară dintre Dinamo și Rapid și să-i puneți să se uite ca școală. Să le arătați școală de fotbal. Bă, la fotbal e război. A fost război aseară. Război adevărat. Bravo lor, felicit și pe Rapid, și pe Dinamo! Ăsta este fotbalul, război adevărat. Război de război. Nu mă interesează pe mine de Nicolescu ce zice. Eu sunt Becali, stau de ce zice Nicolescu? I-am spus lui Meme: ‘Băi, Mihai, arată-le caseta, ia-o și arată-le filmul Dinamo – Rapid, ca să învețe fotbal, ce înseamnă fotbalul’. Că ei au valoare, dar nu știu ce înseamnă fotbalul. Fotbalul este război de război. Nu dai război, te bate și o chichineață de 1.20 m. Tu ai doi metri, îți dă un pumn chichineață, că îți dă pumni în continuu la picioare, până când îți omoară oasele și te bate. Poți să fii tu cel mai mare om. Arată-le meciul Rapid – Dinamo, război”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

Gigi Becali a felicitat ambele echipe pentru fotbalul arătat în derby. Latifundiarul a continuat cu ironiile, iar vizat a fost de aceasta dată Tavi Popescu.

„Nu a fost nimeni mai valoros. A fost un război de război. S-a dat un război între războinici și nu a fost nimeni mai valoros. A câștigat cine a vrut Domnul, dar a fost război. Ca atare, felicit toți jucătorii Rapidului, toți jucătorii lui Dinamo, felicitări pentru ei, războinici adevărați! Eu nu am. Când ți-a dat mingea, asumă-ți răspunderea de bărbat, că ești bărbat, mă, nu ai 10 ani jumate. Ca să ți-o dau ție mi-o dai mie. Ia-o tu înapoi. Hai că ți-o dau ție înapoi, poate știi tu. Olaru înapoi, Tavi înapoi. Unde vă credeți, bă? Ăsta e fotbal? Bă, război! Tavi, cel mai talentat fotbalist, chichineață. Dă, bă, război, dacă vrei să fii fotbalist. Degeaba e mai talentat și ca Baiaram. E mai Baiaram, dar ăla dă război. Omul nu este agresiv, dar când are mingea la picior, dă război, e bărbat. Fii, mă, bărbat, pleacă, mă, cu mingea. Ia arma, mă, trage cu mitraliera, mă! Ce faci tu aici?”, a încheiat Becali.