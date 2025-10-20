Neluţu Varga, despre numirea lui Mureşan. Schimbă şi antrenorul? Săgeţi şi către jucători: "Trebuie să stai să-i mângâi" - Antena Sport

Într-o intervenţie exclusivă pentru As.ro, Neluţu Varga a explicat de ce a decis să-l numească preşedinte pe Iuliu Mureşan.

“La ora 13 este conferinţă. L-am pus pe el. Nu a fost greu să-l conving, doar au fost de analizat multe detalii. Eu cred că este cel mai potrivit, cunoaşte clubul şi oamenii şi are o relaţie bună cu oamenii din club. Ştie ce are de făcut şi participă la creşterea acestui club. Eu m-am gândit că am ales bine. Eu îi doresc din inimă succes, să poată să facă treabă”, a declarat Varga.

Patronul CFR-ului spune că s-a simţit lipsa lui la club, mai ales că în ultima perioadă afacerile l-au ţinut pe loc. Prin aducerea la club al lui Iuliu Mureşan speră să găsească omul potrivit pentru a gestiona echipa în permanenţă. El trimite câteva săgeţi şi către fotbalişti: “Era nevoie, eu am fost plecat de foarte mult timp. Am fost ocupat cu afacerile mele, cumva am fost departe de problemele din interior şi la fotbalişti trebuie să stai să-i mângâi, să vezi ce dorinţe au, ce plăceri, ce necazuri. Eu am făcut doar partea grea, că am pus bani. Dacă nu am fost fizic acolo se vede. Trebuie să fie cineva care ştie să facă asta”.

Cât priveşte numirea unui nou antrenor, Neluţu Varga spune că Iuliu Mureşan va decide dacă mai contiună sau nu cu Andrea Mandorlini. “Deocamdată nu. Preşedintele va decide. Ultimul cuvânt îl voi avea eu. Să vedem ce program de conduită pregăteşte zilele acestea, abia astăzi intră în pâine. Încet încet vreau să văd ce creionează”, a mai declarat Neluţu Varga.

Iuliu Mureșan a mai activat la CFR Cluj între 2001 și 2018, iar experienţa şi trofeele câştigate l-au adus din nou în Ardeal. El a fost la conducerea clubului în perioada de succes din mandatul lui Arpad Paszkany, dar a fost îndepărtat la un an de la preluarea clubului de către Ioan Varga. Iuliu Mureșan revine la CFR Cluj într-o perioadă de căutări şi rezultate slabe. Echipa antrenată acum de Andrea Mandorlini este pe locul 11 în SuperLigă, cu 13 puncte acumulate în 12 runde.