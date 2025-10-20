Adrian Mutu a confirmat negocierile. Cât de aproape este să preia Universitatea Cluj? "Mi s-a luat pulsul" - Antena Sport

Adrian Mutu şi Cristiano Bergodi sunt în tratative cu Universitatea Cluj, după ce Ovidiu Sabău a demisonat. Chiar dacă în presă a apărut informaţia că Bergodi este ca şi înţeles cu Universitatea Cluj, Adi Mutu spune că şi el este în cărţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Discuţiile cu U Cluj merg, sper să meargă şi mai departe. Am fost sunat de Radu Constantea, a fost o discuţie colocvială, cum văd eu situaţia şi le-am transmis dacă dacă ei consideră că eu sunt alegerea, intrăm în detalii mai profunde. Până atunci este normal ca ei să îşi facă treburile, să vadă cum gândesc mai mulţi antrenori. Neluţu Sabău a făcut o treabă extraordinară şi trebuie să vină antrenorul potrivit pentru a duce mai departe. Au avut un sezon extraordinar anul trecut, aşteptările tuturor erau mai mari. Nu au reuşit să satisfacă pe toată lumea şi sunt într-un moment mai dificil. Important e cum se gestionează pe termen scurt, până la pauza naţionalei.

Concret a rămas că ne vom mai auzi o dată la telefon dacă voi fi eu alesul şi atunci o să vedem. Cum am spus, a fost un telefon colocvial, mi s-a luat pulsul. Au sâmbătă meci cu Oţelul, meci greu. Sunt într-un moment foarte bun. Am avut probleme şi cu CFR Cluj, deşi n-am pierdut niciodată acolo”, a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.ro.

Mutu a plecat de la Petrolul după 10 meciuri

Ultima experienţă a lui Adi Mutu a fost la Petrolul Ploieşti. Doar 10 meciuri a rezistat „Briliantul” pe banca „lupilor galbeni”. După eșecul cu FC Botoșani, 0-2, el şi-a reziliat contractul, în 2025. În cariera de antrenor, Mutu a mai pregătit CFR Cluj, Voluntari, FCU, Rapid, iar pe plan extern – Neftci Baku. “Briliantul” a pregătit şi naţionala României Under 21.