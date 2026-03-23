Home | Fotbal | Liga 1 | Andrei Nicolescu nu a mai rezistat. Mesaj public pentru Mazilu: “Supărare mare”

Radu Constantin Publicat: 23 martie 2026, 15:34

Comentarii
Eșecul suferit de Dinamo București pe Arena Națională, scor 0-1 cu Universitatea Craiova, a adus nemulțumiri în tabăra „câinilor”, însă președintele Andrei Nicolescu are o singură mare supărare: evoluția lui Adrian Mazilu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oficialul dinamovist a vorbit deschis despre forma slabă a jucătorului și despre lipsa de încredere pe care o observă în prestațiile sale: „Mazilu e, pentru prima dată o spun, singura mea supărare mare. Nu înțeleg de ce copilul ăsta nu mai poate să aibă încredere în el. Nu știu ce se întâmplă cu el. O să mă gândesc ce o să pot să fac. Îl văd că nu are încredere în el, deși, și o spun cu toată responsabilitatea, din punct de vedere fizic e mai bine decât oricând. Se pregătește foarte bine”.

Nicolescu a subliniat că problema este una strict mentală: „Încrederea e în primul și primul rând mental. Chiar dacă nu reușești lucruri în meci, abordarea cu care faci lucrurile în meci se vede. Eu nu văd abordarea aia”.

Președintele a precizat că, în opinia sa, restul echipei nu poate fi criticat pentru atitudine. „Pentru restul jucătorilor nu am reproșuri. Nu sunt de acord că nu au avut atitudine. Dar la Adi pot să îi reproșez asta, pentru că am văzut lipsa aia de încredere”, a declarat oficialul pentru Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
18:34

18:33

18:24

17:55

17:44

17:34

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
