Andrei Nicolescu critică o legendă a lui Dinamo: “Nu este o prezență pozitivă pentru club”

Scandal în familia lui Dinamo. Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a avut o reacție dură la adresa fostului mare atacant Claudiu Vaișcovici.
Oficialul dinamovist s-a declarat deranjat de criticile constante venite din partea lui Vaișcovici în aparițiile televizate și consideră că discursul acestuia afectează imaginea clubului.
„Eu trebuie să creez pentru Dinamo un drum în care credem cu toții. Este drumul corect spre o performanță reală, solidă, nu una care să ofere doar bucurii de moment și apoi să se prăbușească precum un castel de nisip”, a declarat Nicolescu în cadrul emisiunii Totul pentru Dinamo.
Președintele a explicat și de ce a ales să fie tot mai prezent în spațiul media, deși inițial nu își dorea acest lucru. „Nu mi-am dorit să apar la televizor, dar am simțit că discuțiile despre Dinamo sunt monopolizate și se creează o concurență neloială în ceea ce privește informațiile despre club”, a spus acesta.
Nicolescu nu l-a menajat deloc pe fostul jucător: „Nu cred că domnul Vaișcovici, prin ceea ce declară și cum declară, este o prezență pozitivă pentru Dinamo. Aceasta este părerea mea”.
În plus, oficialul a reclamat un val de critici venite chiar din interiorul suflării dinamoviste: „Am simțit foarte mult «hate» din partea unor oameni care se consideră dinamoviști. Este dureros să vezi asta, mai ales când, la alte cluburi, astfel de atacuri nu există”.
