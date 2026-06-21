Andrei Nicolescu, prima reacție după debutul cu dreptul al lui Nuno Campos la Dinamo. Promisiune pentru suporteri

Nuno Campos a debutat cu victorie pe banca celor de la Dinamo București, echipa reușind să se impună în primul amical din cantonament, scor 2-1 contra celor de la Gornik Leczna.

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Andrei Nicolescu a tras deja primele concluzii după primul joc sub comanda noului antrenor și le-a promis suporterilor și transferuri care să întărească lotul actual.

Andrei Nicolescu promite transferuri la Dinamo

Andrei Nicolescu este prezent alături de echipă în cantonamentul din Polonia, iar oficialul celor de la Dinamo a tras deja primele concluzii după debutul lui Nuno Campos pe banca „câinilor”.

Acesta a promis noi achiziții după valul mari de plecări din Ștefan cel Mare și a evidențiat faptul că primul amical l-a ajutat deja să-și dea seama de niște lucruri.

„Primele zile petrecute alături de echipă și noul staff tehnic, în cantonamentul din Polonia, îmi oferă timp pentru observație și analiză. Departe de zgomotul obișnuit al sezonului, rămân antrenamentele, discuțiile cu Cosmin și Nuno, munca de zi cu zi, procesul prin care începe să se formeze un grup nou și responsabilitatea pe care o avem față de marea familie a suporterilor dinamoviști.