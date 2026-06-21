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Andrei Nicolescu, prima reacție după debutul cu dreptul al lui Nuno Campos la Dinamo. Promisiune pentru suporteri

Daniel Işvanca Publicat: 21 iunie 2026, 13:27

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Andrei Nicolescu, prima reacție după debutul cu dreptul al lui Nuno Campos la Dinamo. Promisiune pentru suporteri

Andrei Nicolescu / Facebook

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Nuno Campos a debutat cu victorie pe banca celor de la Dinamo București, echipa reușind să se impună în primul amical din cantonament, scor 2-1 contra celor de la Gornik Leczna.

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Andrei Nicolescu a tras deja primele concluzii după primul joc sub comanda noului antrenor și le-a promis suporterilor și transferuri care să întărească lotul actual.

Andrei Nicolescu promite transferuri la Dinamo

Andrei Nicolescu este prezent alături de echipă în cantonamentul din Polonia, iar oficialul celor de la Dinamo a tras deja primele concluzii după debutul lui Nuno Campos pe banca „câinilor”.

Acesta a promis noi achiziții după valul mari de plecări din Ștefan cel Mare și a evidențiat faptul că primul amical l-a ajutat deja să-și dea seama de niște lucruri.

„Primele zile petrecute alături de echipă și noul staff tehnic, în cantonamentul din Polonia, îmi oferă timp pentru observație și analiză. Departe de zgomotul obișnuit al sezonului, rămân antrenamentele, discuțiile cu Cosmin și Nuno, munca de zi cu zi, procesul prin care începe să se formeze un grup nou și responsabilitatea pe care o avem față de marea familie a suporterilor dinamoviști.

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Avem în față o perioadă importantă. Pentru mulți dintre jucătorii prezenți aici este o oportunitate de a demonstra că pot face parte din proiectul Dinamo pentru sezonul care urmează. Pentru noul staff tehnic este o perioadă de evaluare și de cunoaștere. Pentru club este o etapă necesară într-un proces mai amplu de construcție.

Avem mulți jucători tineri, jucători aflați în dezvoltare și fotbaliști care încearcă să își câștige locul într-un club cu exigențele lui Dinamo. Consider acest lucru sănătos. Competiția trebuie să existe, iar această perioadă ne ajută să înțelegem mai bine cine este pregătit să facă parte din ceea ce construim mai departe”.

„Sunt mai importante concluziile decât rezultatele”

„Știm că lotul nu este definitivat. Continuăm să lucrăm pentru completarea lui și pentru aducerea unor jucători care să crească nivelul echipei, să aducă experiență și să ofere mai multe soluții staffului tehnic. În ultimele săptămâni am muncit mult în această direcție și sunt convins că o parte dintre rezultatele acestei munci vor putea fi văzute foarte curând.

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Primul meci de pregătire ne-a oferit câteva răspunsuri și ne-a confirmat că mai avem multe lucruri de îmbunătățit. Era firesc să fie așa după doar câteva zile de lucru împreună. În această etapă sunt mai importante concluziile decât rezultatele.

Știu că încrederea este cel mai greu lucru de câștigat în fotbal. Se construiește în timp, prin decizii bune, prin muncă și prin consecvență. Suntem la începutul unui nou sezon, avem încă mult de lucru, dar am și convingerea că direcția este cea corectă. Iar fiecare zi petrecută aici trebuie să ne aducă mai aproape de echipa pe care ne-o dorim cu toții la începutul campionatului”, a scris Andrei Nicolescu pe Facebook.

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