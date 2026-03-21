Andrei Nicolescu şi-a luat gândul de la titlu. Care e obiectivul lui Dinamo

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a recunoscut că e aproape imposibil ca echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani) să se gândească la titlu, după ce a pierdut primele două meciuri în play-off, cu Rapid şi Universitatea Craiova.

De altfel, Nicolescu a punctat că obiectivul încă de la startul sezonului a fost participarea într-o cupă europeană. Dinamo e în criză în acest moment, cu 5 înfrângeri la rând în campionat.

Andrei Nicolescu a anunţat obiectivul lui Dinamo: calificarea într-o cupă europeană

“E aproape imposibil pentru noi să ne gândim la titlu în acest moment. La începutul sezonului am spus clar că ne batem pentru play-off, cel puțin pentru o cupă europeană. Datorită faptului că am fost acolo, 20 de etape, pe locurile 2-3, toată lumea a început să vorbească de titlu.

Jucătorii au preluat această idee și au început să creadă. De asta este o dezumflare atât de mare acum, dar obiectivul nostru este o cupă europeană. Sper să arătăm altfel cu Karamoko, cu Pușcaș și să ne batem pentru ce ne-am propus la începutul campionatului”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Dinamo s-a confruntat cu mari probleme în compartimentul ofensiv în ultima perioadă. După accidentarea lui Karamoko, Kopic s-a bazat doar pe Alex Pop în centrul ofensivei, apelând şi la Alberto Soro în acea zonă. Spaniolul vârf de atac e o improvizaţie a lui Kopic, Soro evoluând, de regulă, în compartimentul median.