Andrei Nicolescu şi-a luat gândul de la titlu. Care e obiectivul lui Dinamo

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 12:14

Andrei Nicolescu dă declaraţii / Antena Sport

Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a recunoscut că e aproape imposibil ca echipa lui Zeljko Kopic (48 de ani) să se gândească la titlu, după ce a pierdut primele două meciuri în play-off, cu Rapid şi Universitatea Craiova.

De altfel, Nicolescu a punctat că obiectivul încă de la startul sezonului a fost participarea într-o cupă europeană. Dinamo e în criză în acest moment, cu 5 înfrângeri la rând în campionat.

Andrei Nicolescu a anunţat obiectivul lui Dinamo: calificarea într-o cupă europeană

“E aproape imposibil pentru noi să ne gândim la titlu în acest moment. La începutul sezonului am spus clar că ne batem pentru play-off, cel puțin pentru o cupă europeană. Datorită faptului că am fost acolo, 20 de etape, pe locurile 2-3, toată lumea a început să vorbească de titlu.

Jucătorii au preluat această idee și au început să creadă. De asta este o dezumflare atât de mare acum, dar obiectivul nostru este o cupă europeană. Sper să arătăm altfel cu Karamoko, cu Pușcaș și să ne batem pentru ce ne-am propus la începutul campionatului”, a declarat Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Dinamo s-a confruntat cu mari probleme în compartimentul ofensiv în ultima perioadă. După accidentarea lui Karamoko, Kopic s-a bazat doar pe Alex Pop în centrul ofensivei, apelând şi la Alberto Soro în acea zonă. Spaniolul vârf de atac e o improvizaţie a lui Kopic, Soro evoluând, de regulă, în compartimentul median.

Dinamo va juca un amical cu CS Dinamo în pauza competiţională. Potrivit gsp.ro, Kopic ar avea de gând să îi utilizeze în acest meci pe Karamoko şi Puşcaş, pentru a-i pregăti pentru reluarea play-off-ului.

Pentru Dinamo, primul meci oficial după pauza internaţională va avea loc pe 4 aprilie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Va urma apoi deplasarea din Gruia, cu CFR Cluj, după care va primi vizita lui U Cluj. Pe 22 aprilie va avea loc semifinala cu Universitatea Craiova, din Cupa României.

