Decizia radicală luată de Zeljko Kopic după ce Dinamo a pierdut 5 meciuri la rând. Ce se întâmplă cu George Puşcaş

Alex Masgras Publicat: 20 martie 2026, 11:06

Comentarii
Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia

Dinamo a făcut un sezon bun, devenind în timpul sezonului regulat una dintre candidatele la titlu. Situaţia s-a schimbat brusc pentru echipa din Ştefan cel Mare, care traversează o perioadă cu adevărat complicată. Înfrângerea din meciul cu Universitatea Craiova de joi seară este a cincea la rând pentru echipa lui Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo este astfel pe locul 6 în play-off, la 7 puncte distanţă de primul loc, ocupat în acest moment de olteni. O victorie a Rapidului pe terenul lui CFR Cluj ar mări diferenţa faţă de lider, la 8 puncte. Chiar dacă şansele la titlu au devenit extrem de mici, “câinii” mai pot spera la un trofeu, urmând să joace împotriva Universităţii Craiova în semifinalele Cupei României.

Zeljko Kopic, zile libere pentru jucătorii lui Dinamo, după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Zeljko Kopic este gata să o readucă pe Dinamo pe linia de plutire şi a luat o decizie importantă. Potrivit gsp.ro, “câinii” au primit liber pentru marţi după-amiază, croatul luând această decizie pentru a-i ajuta pe jucători să depăşească această perioadă dificilă şi să îşi revină la nivel psihic.

În plus, în pauza internaţională, Dinamo va disputa un meci amical împotriva lui CS Dinamo, formaţia din Liga 2. Sursa mai sus menţionată susţine că Zeljko Kopic vrea să îi foloească în acel duel de pregătire pe George Puşcaş şi Mamadou Karamoko, ultimul accidentat în meciul de pe 9 martie cu CFR Cluj.

Pentru Dinamo, primul meci după pauza internaţională va avea loc pe 4 aprilie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Va urma apoi deplasarea din Gruia, cu CFR Cluj, după care va primi vizita lui U Cluj. Pe 22 aprilie va avea loc semifinala cu Universitatea Craiova, din Cupa României.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Lotul României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu l-a convocat pe atacantul-surpriză anunțat în exclusivitate de Fanatik
Fanatik.ro
Lotul României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu l-a convocat pe atacantul-surpriză anunțat în exclusivitate de Fanatik
13:57

Lovitură grea pentru Trent Alexander-Arnold. Starul Realului, ignorat de Tuchel înainte de CM
13:53

Turcii au anunţat lotul pentru barajul cu România! Nu lipsesc starurile Arda Guler şi Kenan Yildiz
13:42

România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei
12:56

Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia
12:44

Joacă în FCSB – UTA, apoi zboară 17.000 de kilometri. Surpriză pentru un jucător din lotul lui Rădoi
12:31

BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 5 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav