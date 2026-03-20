Decizia radicală luată de Zeljko Kopic după ce Dinamo a pierdut 5 meciuri la rând. Ce se întâmplă cu George Puşcaş

Dinamo a făcut un sezon bun, devenind în timpul sezonului regulat una dintre candidatele la titlu. Situaţia s-a schimbat brusc pentru echipa din Ştefan cel Mare, care traversează o perioadă cu adevărat complicată. Înfrângerea din meciul cu Universitatea Craiova de joi seară este a cincea la rând pentru echipa lui Kopic.

Dinamo este astfel pe locul 6 în play-off, la 7 puncte distanţă de primul loc, ocupat în acest moment de olteni. O victorie a Rapidului pe terenul lui CFR Cluj ar mări diferenţa faţă de lider, la 8 puncte. Chiar dacă şansele la titlu au devenit extrem de mici, “câinii” mai pot spera la un trofeu, urmând să joace împotriva Universităţii Craiova în semifinalele Cupei României.

Zeljko Kopic, zile libere pentru jucătorii lui Dinamo, după înfrângerea cu Universitatea Craiova

Zeljko Kopic este gata să o readucă pe Dinamo pe linia de plutire şi a luat o decizie importantă. Potrivit gsp.ro, “câinii” au primit liber pentru marţi după-amiază, croatul luând această decizie pentru a-i ajuta pe jucători să depăşească această perioadă dificilă şi să îşi revină la nivel psihic.

În plus, în pauza internaţională, Dinamo va disputa un meci amical împotriva lui CS Dinamo, formaţia din Liga 2. Sursa mai sus menţionată susţine că Zeljko Kopic vrea să îi foloească în acel duel de pregătire pe George Puşcaş şi Mamadou Karamoko, ultimul accidentat în meciul de pe 9 martie cu CFR Cluj.

Pentru Dinamo, primul meci după pauza internaţională va avea loc pe 4 aprilie, la Mioveni, contra celor de la FC Argeş. Va urma apoi deplasarea din Gruia, cu CFR Cluj, după care va primi vizita lui U Cluj. Pe 22 aprilie va avea loc semifinala cu Universitatea Craiova, din Cupa României.