Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB, după ofertele primite. Agentul a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Agentul lui Florin Tănas a făcut anunţul despre viitorul atacantului de 31 de ani, după ofertele primite. Florin Vulturar a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor va continua la FCSB şi în a doua parte a sezonului.

Gigi Becali dezvăluia, la finalul anului trecut, faptul că o formaţie din China l-a ofertat pe Florin Tănase. Jucătorul ar fi urmat să încaseze un salariu de 1,3 milioane de euro.

Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB

Totodată, şi Al-Najma, echipa de pe ultimul loc din Arabia Saudită, l-a ofertat pe Florin Tănase. Florin Vulturar a transmis însă că nu se pune problema ca jucătorul să plece de la FCSB, în această iarnă.

De asemenea, agentul lui Tănase a mai confirmat faptul că acesta este concentrat pe ceea ce are de făcut la FCSB, fiind convins că roş-albaştrii vor fi greu de oprit dacă se vor califica în play-off.

“Nu se pune problema ca Tase să meargă acolo. E greu ca acest club să-i satisfacă pretențiile finaciare. A refuzat și o altă ofertă de 1,3 milioane euro.