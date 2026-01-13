Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB, după ofertele primite. Agentul a dat cărţile pe faţă - Antena Sport

Agentul lui Florin Tănas a făcut anunţul despre viitorul atacantului de 31 de ani, după ofertele primite. Florin Vulturar a dezvăluit că decarul roş-albaştrilor va continua la FCSB şi în a doua parte a sezonului.
Gigi Becali dezvăluia, la finalul anului trecut, faptul că o formaţie din China l-a ofertat pe Florin Tănase. Jucătorul ar fi urmat să încaseze un salariu de 1,3 milioane de euro.
Anunţ despre viitorul lui Florin Tănase la FCSB
Totodată, şi Al-Najma, echipa de pe ultimul loc din Arabia Saudită, l-a ofertat pe Florin Tănase. Florin Vulturar a transmis însă că nu se pune problema ca jucătorul să plece de la FCSB, în această iarnă.
De asemenea, agentul lui Tănase a mai confirmat faptul că acesta este concentrat pe ceea ce are de făcut la FCSB, fiind convins că roş-albaştrii vor fi greu de oprit dacă se vor califica în play-off.
“Nu se pune problema ca Tase să meargă acolo. E greu ca acest club să-i satisfacă pretențiile finaciare. A refuzat și o altă ofertă de 1,3 milioane euro.
El e foarte focusat acum să intre în play-off cu FCSB. Dacă se va întâmpla asta, echipa va fi greu de oprit să nu câștige campionatul. Are cel mai bun lot, cel mai bun staff și, foarte important, o conducere care știe să câștige trofee. MM ține acest echilibru la echipă în momentele de presiune, iar asta va face diferența“, a declarat Florin Vulturar, conform gsp.ro.
- 2,3 milioane de euro este cota lui Florin Tănase
- 11 goluri în 34 de meciuri a marcat Florin Tănase pentru FCSB, în acest sezon
