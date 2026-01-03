Anunţul făcut de Universitatea Cluj despre transferul lui Andrei Coubiș - Antena Sport

Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, fiind deja mai multe echipe interesate de serviciile sale. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu joacă și a luat decizia de a explora noi variante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Trei cluburi din Liga 1 şi-au manifestat interesul pentru Andrei Coubiș: Universitatea Craiova, Dinamo şi Universitatea Cluj. Potrivit informațiilor apărute în presa din Italia, AC Milan a hotărât să-l răscumpere pe Coubiș de la Sampdoria în această perioadă de mercato, ca mai apoi să-l vândă la Universitatea Cluj.

”Nu pot confirma (n.r. că ne-am înțeles cu Milan). Încercăm în perioada următoare să aducem jucători tineri cu potențial. El este pe lista noastră, cum sunt și alți jucători”, a declarat Radu Constantea, preşedintele clubului, pentru digisport.ro.