Luptă acerbă pentru Andrei Coubiș! Ce club din Liga 1 a intrat în cursa pentru cel care a refuzat naționala - Antena Sport

Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, fiind deja mai multe echipe interesate de serviciile sale. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu joacă și a luat decizia de a explora noi variante.
Aflat pe lista lui Dinamo București, Coubiș a stârnit și interesul celor de la Universitatea Craiova, dar oltenii au parte de concurență serioasă pentru semnătura, anunță italienii.
Universitatea Cluj, în pole position pentru transferul lui Coubiș
Sampdoria a luat decizia de a-l transfera definitiv pe Andrei Coubiș, însă conducerea echipei din Serie B nu are de gând să îl păstreze, ci să îl dea mai departe pe fotbalistul care a refuzat naționala României.
Universitatea Craiova s-a interesat zilele acestea de situația sa, însă presa din Italia anunță acum că Universitatea Cluj este echipa favorită să-l transfere pe stoperul de 22 de ani.
Cu o singură selecție la naționala sub 21 de ani a României, Andrei Coubiș a refuzat următoarele convocări sub tricolor, în speranța că va veni o convocare din partea Italiei, lucru care nu s-a mai întâmplat.
- 100.000 de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș
📑@ilsecoloxix: Nelle ultime ore l’Universitatea Cluj ha effettuato un deciso sorpasso su Andrei Coubiș. Se inizialmente il Craiova sembrava in pole position per assicurarsi le prestazioni del difensore centrale, ora è il club di Cluj a essere passato in vantaggio nella corsa al… pic.twitter.com/0BOX5c8Ttd
— blucerchiati.art (@blucerchiatiart) December 31, 2025
- CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Louis Munteanu! Atacantul este cotat la 350.000 de euro
- Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
- Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
- Florin Bratu, verdict surprinzător în lupta pentru titlu: “Ea e favorita, nu FCSB, nu Craiova”
- Jucătorul dorit de FCSB și Rapid rămâne în Liga 1! Motivul care a dus la blocarea transferului