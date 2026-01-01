Luptă acerbă pentru Andrei Coubiș! Ce club din Liga 1 a intrat în cursa pentru cel care a refuzat naționala - Antena Sport

Andrei Coubiș are toate șansele să ajungă în Liga 1 în această iarnă, fiind deja mai multe echipe interesate de serviciile sale. Împrumutat de AC Milan la Sampdoria, fotbalistul este nemulțumit de faptul că nu joacă și a luat decizia de a explora noi variante.

Aflat pe lista lui Dinamo București, Coubiș a stârnit și interesul celor de la Universitatea Craiova, dar oltenii au parte de concurență serioasă pentru semnătura, anunță italienii.

Universitatea Cluj, în pole position pentru transferul lui Coubiș

Sampdoria a luat decizia de a-l transfera definitiv pe Andrei Coubiș, însă conducerea echipei din Serie B nu are de gând să îl păstreze, ci să îl dea mai departe pe fotbalistul care a refuzat naționala României.

Universitatea Craiova s-a interesat zilele acestea de situația sa, însă presa din Italia anunță acum că Universitatea Cluj este echipa favorită să-l transfere pe stoperul de 22 de ani.

Cu o singură selecție la naționala sub 21 de ani a României, Andrei Coubiș a refuzat următoarele convocări sub tricolor, în speranța că va veni o convocare din partea Italiei, lucru care nu s-a mai întâmplat.