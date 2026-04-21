Anunţul lui Gigi Becali după ce Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la FCSB: “El trebuie să găsească antrenor”

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat că preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), se va ocupa de găsirea unui antrenor, după ce Mirel Rădoi (45 de ani) şi-a anunţat plecarea.

Mirel Rădoi a decis să accepte oferta lui Gaziantep, echipă unde va antrena trei români: Denis Drăguş, Deian Sorescu şi Alex Maxim. Primii doi sunt chiar jucători din naţionala României. Drăguş chiar declara în Turcia că de-abia aşteaptă să colaboreze din nou cu Mirel Rădoi.

Gigi Becali: “Mihai Stoica hotărăşte. El trebuie să găsească un antrenor”

“MM hotărăște. El să găsească un antrenor pentru două-trei luni. Să vedem. Noi vedem de două luni, apoi, vom vedea ce va fi. Sunt mulți factori. Totul depinde de calificarea în Conference League.

Dacă vine un antrenor și te califică în Conference, te mai desparți de el? Îți bagă 10 milioane în cont. Mă consult cu MM. Contează mai mult ce spune el. El trebuie să găsească un antrenor la FCSB. Aduc pe cine vrea el”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB pe 10 martie, stând pe banca roş-albaştrilor numai 5 partide în acest nou mandat ca antrenor al echipei patronate de naşul său, Gigi Becali. A debutat cu un 0-0 cu Metaloglobus, apoi a învins-o pe UTA cu 1-0, a pierdut, 2-3, cu Botoşani, după care le-a învins pe Oţelul, 4-0 şi pe Farul, cu 3-2.