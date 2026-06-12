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Interzis în Canada, Thomas Partey nu va juca în primul meci al Ghanei la turneul final

Radu Constantin Publicat: 12 iunie 2026, 21:41

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Interzis în Canada, Thomas Partey nu va juca în primul meci al Ghanei la turneul final
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Mijlocaşul ghanez Thomas Partey nu a primit vineri permisiunea de a intra în Canada, din cauza acuzaţiilor de viol şi agresiune sexuală. Prin urmare, Partey nu va putea fi prezent la debutul Ghanei la Cupa Mondială, miercuri, împotriva naţionalei din Panama.

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Thomas Partey (32 de ani) este implicat într-un proces cu cinci capete de acuzare pentru viol şi agresiune sexuală. Presupusele infracţiuni comise de jucătorul ghanez ar fi avut loc între 2021 şi 2022, când juca pentru Arsenal Londra. El a pledat nevinovat în septembrie 2025 şi va fi judecat, din nou, pe 2 noiembrie 2026. Deşi aceste acuzaţii nu l-au împiedicat să joace în sezonul trecut, la Villarreal, au fost totuşi de ajuns pentru ca autorităţile canadiene să nu-i permită ghanezului intrarea în ţară, pentru a participa la Cupa Mondială.

Ghana debutează la Cupa Mondială 2026 miercuri seara, împotriva Panama, pentru ca în 23 iunie să joace cu Anglia şi în 27 iunie cu echipa Croaţiei. Aceste ultime două meciuri se vor disputa în Statele Unite, ţară care nu i-a interzis lui Partey intrarea pe teritoriul său.

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