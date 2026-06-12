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Jovo Lukic, titular în Canada – Bosnia! Mesaj de susţinere postat de U Cluj

Radu Constantin Publicat: 12 iunie 2026, 21:21

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Jovo Lukic, titular în Canada – Bosnia! Mesaj de susţinere postat de U Cluj

Jovo Lukic la Universitatea Cluj / SPORT PICTURES

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Jovo Lukic este titular în Canada – Bosnia! Duelul din prima etapă a Grupei B de la Campionatul Mondial va fi live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, de la ora 22:00. Acesta va fi primul meci de la turneul final mondial disputat pe teren canadian.

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Pentru această dispută, jucătorul celor de la U Cluj a reuşit o importantă performanţă. El a fost trimis din primul minut.

Universitatea Cluj a postat un mesaj de susţinere. “Jovo e titular împotriva Canadei în primul meci al Bosniei de la Campionatul Mondial”, se arată pe pagina oficială de soacializare a clubului.

Echipa de start a Bosniei (4-4-2): Vasilj – A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) – Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic – Demirovic, Lukic. Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic. Selecționer: Sergej Barbarez

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