Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1! - Antena Sport

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a făcut anunţul pe care fanii moldoveni îl aşteptau legat de transferuri.

Iftime a transmis că, în cazul în care vedetele sale, Mailat, Ilaş sau Cîmpanu, ar primi oferte, şi e convins că ofertele vor veni, el va dori să îi păstreze în echipă.

Valeriu Iftime nu vinde jucători în campania de transferuri din iarnă

Valeriu Iftime vrea să meargă cu acest lot până la finalul campionatului. În trecut, FC Botoşani a vândut numeroşi jucători la FCSB.

“(n.r: Dacă vin oferte pentru Mailat, Ilaş, Cîmpanu) Nu. Am spus că dacă suntem în zona asta în care echipa funcţionează o să ţinem aşa (n.r: lotul) până la vară. Sunt convins că o să vină oferte. De la Botoşani au plecat jucători că au vrut ei, nu că am vrut eu. Au plecat că au insistat. Nu cred că în contextul ăsta mai e aceeaşi dorinţă de a pleca”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

După 13 etape disputate, FC Botoşani e liderul Ligii 1, cu 28 de puncte. Pe locul 2 se află Rapid, cu acelaşi număr de puncte ca şi FC Botoşani. Ambele echipe au 8 victorii, 4 egaluri şi o înfrângere, dar Botoşani are un golaveraj mai bun decât Rapid. Botoşani a marcat 26 de goluri şi a primit 11 (golaveraj +15), în timp ce Rapid a marcat 21 de goluri şi a primit 9 (golaveraj +12).