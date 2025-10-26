Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!

Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!

Bogdan Stănescu Publicat: 26 octombrie 2025, 11:28

Comentarii
Anunţul lui Valeriu Iftime despre transferuri după ce FC Botoşani a devenit liderul surprinzător al Ligii 1!

Valeriu Iftime / Hepta

Patronul lui FC Botoşani, Valeriu Iftime (65 de ani), a făcut anunţul pe care fanii moldoveni îl aşteptau legat de transferuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iftime a transmis că, în cazul în care vedetele sale, Mailat, Ilaş sau Cîmpanu, ar primi oferte, şi e convins că ofertele vor veni, el va dori să îi păstreze în echipă.

Valeriu Iftime nu vinde jucători în campania de transferuri din iarnă

Valeriu Iftime vrea să meargă cu acest lot până la finalul campionatului. În trecut, FC Botoşani a vândut numeroşi jucători la FCSB.

(n.r: Dacă vin oferte pentru Mailat, Ilaş, Cîmpanu) Nu. Am spus că dacă suntem în zona asta în care echipa funcţionează o să ţinem aşa (n.r: lotul) până la vară. Sunt convins că o să vină oferte. De la Botoşani au plecat jucători că au vrut ei, nu că am vrut eu. Au plecat că au insistat. Nu cred că în contextul ăsta mai e aceeaşi dorinţă de a pleca”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.

După 13 etape disputate, FC Botoşani e liderul Ligii 1, cu 28 de puncte. Pe locul 2 se află Rapid, cu acelaşi număr de puncte ca şi FC Botoşani. Ambele echipe au 8 victorii, 4 egaluri şi o înfrângere, dar Botoşani are un golaveraj mai bun decât Rapid. Botoşani a marcat 26 de goluri şi a primit 11 (golaveraj +15), în timp ce Rapid a marcat 21 de goluri şi a primit 9 (golaveraj +12).

Reclamă
Reclamă

Botoşani o va întâlni luni, de la ora 17:30, pe Hermannstadt. Etapa trecută, Botoşani a învins-o în deplasare, cu 2-0, pe U Cluj, provocând demisia lui Neluţu Sabău. Acesta a fost înlocuit cu Bergodi, care a şi debutat cu victorie pe banca “Şepcilor roşii”, în meciul cu Oţelul, din deplasare. U Cluj s-a impus cu 2-1 la Galaţi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Observator
Cele mai căutate meserii fără studii superioare. Domeniul care are nevoie disperată de angajați
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist devenit milionar care a dus în spate o suferință uriașă. Acum se bucură de un succes uriaș, dar drumul nu a fost deloc unul ușor
12:19
Decizia majoră luată de Real Madrid cu câteva ore înaintea derby-ului cu marea rivală, Barcelona!
11:52
Metaloglobus – Universitatea Craiova, 14:00, LIVE SCORE. Oltenii pot trece pe primul loc
11:52
Gabi Tamaș, vedeta de la Asia Express, a debutat în Liga 4: “Mai sunt și înjurături, ca pe vremuri”
11:16
Reacţia lui Arne Slot după ce Liverpool s-a prăbuşit, suferind a 4-a înfrângere la rând în Premier League!
11:06
Depunctare şi interdicţie la transferuri pentru un club de tradiţie din România! Reacţia oficială
10:24
Lamine Yamal a “încins” iar El Clasico, după ce a acuzat-o pe Real Madrid că “fură”! Mesajul pentru marii rivali
Vezi toate știrile
1 Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei 2 VIDEOLando Norris, pole-position în Marele Premiu al Mexicului. Cursa începe la 21:45 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Cristi Chivu, discurs de mare antrenor după Napoli – Inter 3-1! I-a dat replica lui Conte: “Trebuie să evoluăm” 4 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 5 Cristi Chivu l-a întrerupt pe un jurnalist în timpul conferinţei de presă: “Sunt român” 6 NEWS ALERTSabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene