Antrenorul PSV-ului, dezamăgit de Dennis Man și colegii săi după o victorie "thriller": "Mă așteptam la altceva" - Antena Sport

Dennis Man a fost din nou folosit în primul 11 de către Peter Bosz, după ce antrenorul de la PSV l-a lăsat pe bancă în precedentul meci al olandezilor, cel cu Atletico din UCL. Campioana en-titre din Eredivisie a învins-o după un duel nebun pe Heracles, scor 4-3, iar tehnicianul “fermierilor” nu a ezitat să își arate dezamăgirea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSV Eindhoven a fost implicată într-o partidă cu șapte goluri în etapa cu numărul 16 din campionatul Olandei. Alb-roșiii au condus-o pe Heracles cu 2-0 și 3-2, însă antepenultima clasată din Eredivise a revenit de fiecare dată, după care nu a mai avut ce să facă la golul de 4-3 al lui Guus Til.

Dennis Man și colegii săi, certați de antrenorul de la PSV

După meci, Peter Bosz nu a ezitat să își exprime dezamăgirea cu privire la modul în care elevii săi au gestionat avantajul pe care și l-au creat în fața adversarilor lor. Antrenorul lui PSV a declarat că s-ar fi așteptat că jucătorii să încheie socotelile după ce au făcut 2-0, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

“Ce mă deranjează este că putem juca foarte bine și am arătat asta timp de jumătate de oră, dar nu facem asta pe tot parcursul meciului. Cel mai greu lucru este să treci în avantaj și să marchezi, noi am marcat două goluri. Mă așteptam după la băieți să tranșeze meciul în stilul unui club de top.

Știu că am jucat miercuri în Liga Campionilor și că e decembrie, dar suntem un club de top, știi că joci multe meciuri, dar asta e. Asta ne dorim, vrem să ajungem departe în Liga Campionilor“, a spus Peter Bosz, potrivit telegraaf.nl.