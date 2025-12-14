Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid - Oţelul! "O echipă care nu ştie să stea bine din punct de vedere tactic" - Antena Sport

Ovidiu Herea (40 de ani), jucătorul cu şase sezoane petrecute în Giuleşti, nu a avut milă de fosta sa echipă după Rapid – Oţelul 0-2, duel în urma căruia echipa lui Costel Gâlcă poate pierde teren în faţa urmăritoarelor Dinamo şi Craiova.
Herea n-a iertat pe nimeni după eşecul cu numărul 3 din acest sezon şi a dat vina şi pe tactica lui Costel Gâlcă. Singurul lucru pozitiv l-a reprezentat, în opinia lui, revenirea lui Andrei Borza după trei luni de pauză. El a prins a doua repriză cu moldovenii.
Ovidiu Herea a criticat jocul Rapidului: “Nu mi-a plăcut nimic”
“În seara asta cei de la Galaţi au dat tot ce au avut, au arătat foarte bine, au arătat ca o echipa care îşi doreste foarte mult să fie acolo sus, ce nu înţeleg eu cum se prezintă Rapidul aşa la un meci de genul, era o şansă mare să te desprinzi
Singurul lucru pozitiv din seara asta a fost revenirea lui Borza! Nu mi-a plăcut nimic, a arătat ca o echipă care nu ştie să stea bine din punct de vedere tactic, nu a ştiut să închidă spaţiile. Nu prea ai cum să reuşeşti ceva.
Mă gândesc că senzaţia de azi a fost şi din cauza poziţiei greşite pe care au avut-o jucătorii, erau cu 2-3 secunde în urma jucătorilor de la Galaţi. Atât timp cât nu ajungi să dai o luptă cot la cot, aşa mi-au lăsat impresia”, a spus Herea, citat de primasport.ro.
După înfrângerea cu Oţelul, Rapid rămâne pe primul loc, cu 39 de puncte, cu unul mai mult faţă de Botoşani. Dinamo e pe 3, cu 35 de puncte, dar şi cu un meci mai puţin disputat.
