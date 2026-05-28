Revenirea momentului la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu, înaintea barajului de Conference League cu FCSB

Dinamo București va juca vineri seară cel mai important meci al sezonului, urmând să înfrunte rivala FCSB pe Arcul de Triumf în finala barajului pentru calificarea în UEFA Conference League.

Cu o zi înaintea marelui meci, Andrei Nicolescu a anunțat o revenire de excepție pentru formația antrenată de Zeljko Kopic. Fotbalistul va fi pe bancă.

Mamoudou Karamoko, pe bancă la Dinamo – FCSB

Fără Alex Pop, care are nunta planificată, Zeljko Kopic nu va avea multe variante ofensive pentru derby-ul de Conference League, contra rivalei FCSB.

Chiar și așa, tehnicianul croat a primit o veste bună cu o zi înaintea marelui meci de pe Arcul de Triumf. Karamoko va fi pe bancă și va putea ajuta echipa din repriza secundă.

„Va fi pe bancă, da. Sper să ne ajute 20 de minute. Mărginean e cu noi, a jucat deja o repriză săptămâna trecută, e în ritm, ne va ajuta. (n.r. Despre protestul suporterilor) Am informații că în ultimul moment s-ar putea schimba, dar pe de altă parte trebuie să îi respect. E o chestiune care crește, tensiunea meciului crește, pe măsură ce ne vom duce în orele alea sper cumva să…