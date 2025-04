"Arbitraj detestabil!" Viorel Moldovan, acuzaţii grave după derby: "Cărţile sunt făcute pentru FCSB" - Antena Sport

Nu poți așa.. te antrenezi zi de zi, vii la muncă. Când am meritat să fim înfrânți am ieșit în fața dumneavoastră, în fața suporterilor, am tărie de caracter! Dar ce să faci astăzi?

E foarte greu pentru noi, luptăm la fiecare meci.

Am văzut că domnul Victor Angelescu a spus că echipa trebuie să dovedească că joacă un fotbal bun, chiar dacă avem ghinion! Asta se întâmplă la Rapid, astăzi am făcut un joc senzațional, care de speranța că Rapid poate juca fotbal. Eu sunt mândru de jucători. Ce să mai spun?”, a declarat Marius Şumudică, la digisport.ro.