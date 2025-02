"Arbitrajele irită tot mai mult!" Adrian Mutu a răbufnit, după ce Petrolul a avut două goluri anulate cu UTA: "Ambele au fost valabile!" - Antena Sport

Adrian Mutu a răbufnit, după ce Petrolul a avut două goluri anulate în înfrângerea cu UTA, scor 0-1. Antrenorul „lupilor” consideră că ambele reuşite ale lui Gicu Grozav erau perfect valabile şi l-a criticat pe Sebastian Colţescu, cel care a arbitrat partida din etapa a 27-a din Liga 1.

Gicu Grozav a marcat două goluri în repriza secundă, în minutele 47, respectiv 90+5. Primul gol a fost anulat după un fault în atac, în timp ce al doilea, pe motiv de offside, după ce Sebastian Colţescu a revăzut faza cu ajutorul VAR-ului.

Adrian Mutu a declarat că ambele reuşite erau perfect valabile şi cere ca arbitrajul românesc să se îmbunătăţească. Acesta a transmis că Sebastian Colţescu a „scăpat meciul” şi nu a fost într-o zi bună, dat fiind şi scandalul iscat după fluierul final.

Mutu a declarat, de asemenea, că la faza de la golul secund nu trebuia să se dicteze offside, deoarece fundaşul advers a pasat către adversar, fără să fie incomodat de un alt jucător.

„Zâmbesc amar pentru că, aţi văzut şi voi, tensiunea cu care s-a încheiat acest meci. Păcat, pentru că înafară de faza de la gol, am făcut un fotbal bun, am dominat adversarul, am atacat încontinuu în căutarea golului.