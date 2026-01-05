Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj. A lăsat acasă doi veterani ai echipei - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj. A lăsat acasă doi veterani ai echipei

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 10:32

Daniel Pancu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Daniel Pancu a luat o decizie radicală la CFR Cluj. Antrenorul a decis să-i lase acasă pe Ciprian Deac (39 de ani) şi Damjan Djokovic (35 de ani), jucători care împreună au 11 titluri cucerite alături de formaţia clujeană.

Cei doi nu au făcut deplasarea în cantonamentul din Spania alături de restul jucătorilor de la CFR Cluj. Atât Deac, cât şi Djokovic, se vor antrena la Cluj pe perioada pauzei de iarnă.

Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj: Deac şi Djokovic, lăsaţi acasă

Ciprian Deac şi Damjan Djokovic nu mai intră în planurile lui Daniel Pancu pentru a doua parte a sezonului. Ambii jucători mai au contract cu CFR Cluj până în vară.

Conform gsp.ro, Deac şi Djokovic au primit liber să-şi caute echipe în această perioadă de mercato. În cazul în care nu-şi găsesc noi angajemente, Daniel Pancu se va decide în privinţa situaţiei lor după ce se va întoarce din cantonamentul din Spania.

Ciprian Deac şi Damjan Djokovic se vor antrena la Cluj Napoca, cei de la CFR Cluj punându-le la dispoziţie antrenor şi preparator fizic, pentru a rămâne astfel în formă.

Ciprian Deac, jucătorul care a cucerit şapte titluri alături de CFR Cluj, a bifat un singur meci după venirea lui Daniel Pancu în Gruia. Veteranul clujenilor a fost introdus pe teren pe finalul duelului cu Rapid.

De cealaltă parte, Damjan Djokovic a fost jucător de bază la CFR Cluj, după ce echipa a fost preluată de Daniel Pancu. În cele şase meciuri din Liga 1 cu “Pancone” pe bancă, mijlocaşul croat a fost titular în patru dintre ele.

