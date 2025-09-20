"Armata nu se conduce din palat". Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei - Antena Sport

Închide meniul
"Armata nu se conduce din palat". Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei

Home | Fotbal | Liga 1 | “Armata nu se conduce din palat”. Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei

“Armata nu se conduce din palat”. Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei

Publicat: 20 septembrie 2025, 8:31

Comentarii
Armata nu se conduce din palat. Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei

Jucătorii FCSB-ului, la finalul meciului cu Botoşani/ Sport Pictures

Marius Croitoru a oferit o reacţie dură, după ce Botoşani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul a transmis că moldovenii au meritat pe deplin victoria.

Croitoru a mai subliniat că FCSB a comis o mare greşeală atunci când l-a titularizat pe Mihai Toma în flancul drept al apărării. La golul secund al moldovenilor, tânărul jucător a fost driblat fără emoţii de Sebastian Mailat.

Cea mai dură reacţie după Botoşani – FCSB 3-1

Totodată, Marius Croitoru a mai declarat că “armata se conduce de pe front, nu din palat”, făcând referire la deciziile luate de Gigi Becali la FCSB.

“Meritat succesul. Dacă stăm să ne gândim la joc, cine vede scorul și n-a văzut meciul… dar FCSB a avut ocazii să se distanțeze. Aici se vede jocul de echipă.

Să-l lași pe junior (n.r. Mihai Toma) în fața lui Mailat e o crimă tactică! Nu arată ca o echipă FCSB în momentul ăsta, nici defensiv și nici ofensiv.

Când ai ocazii și dai la poartă din unghi în loc să pasezi, deciziile tactice… să bagi mijlocaș de bandă să-l expui cu un jucător cu experiență în Liga 1. Nu arată ca o echipă!

Întotdeauna armata se conduce de pe front, nu din palat. Armatele se conduc de pe câmpul de bătălie. E normal ca atunci când ești implicat direct să faci mișcările în timp real. Din punct de vedere tactic, clar, este mâna antrenorului.

Botoșani trebuie să intre în play-off și după se poate întâmpla orice. Mai sunt etape de parcurs. Problema mare este a FCSB-ului. Dacă ne uităm în primele etape, spuneam «lasă, că revin», nu e niciun fel de problemă.

Problema clasamentului este bine reflectată în jocul lor. E un semn mare de întrebare pe care trebuie să și-l pună”, a declarat Marius Croitoru, conform gsp.ro.

FCSB a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în Liga 1, având doar şapte puncte, după zece meciuri disputate. Pentru campioană urmează duelul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei principale de Europa League.

Comentarii


