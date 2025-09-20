"Armata nu se conduce din palat". Cea mai dură reacţie după ce FCSB a pierdut cu Botoşani. Marea gafă a campioanei - Antena Sport

Marius Croitoru a oferit o reacţie dură, după ce Botoşani a învins-o cu 3-1 pe FCSB, în etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul a transmis că moldovenii au meritat pe deplin victoria.

Croitoru a mai subliniat că FCSB a comis o mare greşeală atunci când l-a titularizat pe Mihai Toma în flancul drept al apărării. La golul secund al moldovenilor, tânărul jucător a fost driblat fără emoţii de Sebastian Mailat.

Cea mai dură reacţie după Botoşani – FCSB 3-1

Totodată, Marius Croitoru a mai declarat că “armata se conduce de pe front, nu din palat”, făcând referire la deciziile luate de Gigi Becali la FCSB.

“Meritat succesul. Dacă stăm să ne gândim la joc, cine vede scorul și n-a văzut meciul… dar FCSB a avut ocazii să se distanțeze. Aici se vede jocul de echipă.

Să-l lași pe junior (n.r. Mihai Toma) în fața lui Mailat e o crimă tactică! Nu arată ca o echipă FCSB în momentul ăsta, nici defensiv și nici ofensiv.