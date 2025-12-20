Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia - FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară! - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară!

Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară!

Radu Constantin Publicat: 20 decembrie 2025, 10:59

Comentarii
Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia – FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară!

Situaţie explozivă după Unirea Slobozia – FCSB, partidă încheiată cu victoria bucureştenilor, scor 0-2. Ce s-a întâmplat? Nemulţumiţi de seria proastă de rezultate, mai mulţi jucători au intrat în conflict cu antrenorul Andrei Prepeliţă şi au cerut conducerii demiterea acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prepeliţă se confruntă cu o situaţie dificilă la echipa de club. Nume importante din vestiarul Sloboziei s-ar fi întors împotriva antrenorului și cer schimbarea acestuia, anunţă sport.ro.

Președintele Ilie Lemnaru este însă ferm până în acest moment şi pare decis să meargă tot pe mâna actualei bănci tehnice. Mai mult, în contractul lui Prepeliţă sunt clauze clare, iar demiterea lui ar aduce pierderi importante pentru cub. Tehnicianul mai are contract până în vara anului viitor cu Unirea Slobozia.

Unirea Slobozia ocupă acum locul 13 în Liga 1, cu 18 puncte adunate în 20 de partide.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Observator
Cum se calculează impozitul pe locuinţe în 2026 şi cine va plăti cel mai mult
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
Fanatik.ro
Jucătorul care s-a îmbătat în avionul naționalei și s-a luat de selecționer. ”Nu m-a băgat nici măcar un minut în trei meciuri amicale”
12:56
S-a făcut prima plată pentru noul stadion al lui Dinamo! Primarul Sectorului 2, anunț despre startul lucrărilor
12:23
Cel mai scump jucător al lui Mihai Rotaru, lăsat să plece! Ce a decis patronul Universităţii Craiova
12:18
George Pușcaș cere un salariu “stelar” ca să vină la Dinamo. Pretenții imense pentru nivelul Ligii 1
11:51
VIDEOAnthony Edwards a răpus-o pe Oklahoma City Thunder. Starul lui Timberwolves, aruncare decisivă pe final
11:36
VIDEO“Fanii n-au plătit să vadă mizeria asta!” Cum a intervenit arbitrul în lupta Anthony Joshua – Jake Paul
11:18
Primă de 500.000 de euro pentru înfrângerea Universităţii Craiova cu AEK Atena. Cine a luat banii
Vezi toate știrile
1 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 2 FotoPensia umilitoare pe care o primeşte Ilie Năstase de la statul român: “Înseamnă că atât merit” 3 Talpan a cerut la FIFA şi UEFA excluderea naţionalei şi a cluburilor româneşti din competiţiile internaţionale! 4 A auzit de interesul lui Dinamo pentru George Pușcaș și a reacționat: “Mi-e teamă de un singur lucru” 5 Lovitură teribilă pentru Mihai Rotaru! Suma pierdută după ce Craiova a ratat dramatic primăvara europeană 6 Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?”
Citește și
Cele mai citite
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul MilionarilorCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului