Revoltă în vestiar după Unirea Slobozia - FCSB. Jucătorii vor să dea antrenorul afară! - Antena Sport

Situaţie explozivă după Unirea Slobozia – FCSB, partidă încheiată cu victoria bucureştenilor, scor 0-2. Ce s-a întâmplat? Nemulţumiţi de seria proastă de rezultate, mai mulţi jucători au intrat în conflict cu antrenorul Andrei Prepeliţă şi au cerut conducerii demiterea acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prepeliţă se confruntă cu o situaţie dificilă la echipa de club. Nume importante din vestiarul Sloboziei s-ar fi întors împotriva antrenorului și cer schimbarea acestuia, anunţă sport.ro.

Președintele Ilie Lemnaru este însă ferm până în acest moment şi pare decis să meargă tot pe mâna actualei bănci tehnice. Mai mult, în contractul lui Prepeliţă sunt clauze clare, iar demiterea lui ar aduce pierderi importante pentru cub. Tehnicianul mai are contract până în vara anului viitor cu Unirea Slobozia.

Unirea Slobozia ocupă acum locul 13 în Liga 1, cu 18 puncte adunate în 20 de partide.