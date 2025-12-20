Pep Guardiola dă alarma la Manchester City: "Clubul trebuie să fie pregătit pentru următorul antrenor" - Antena Sport

Pep Guardiola spune că Manchester City “trebuie să fie pregătită” să planifice plecarea sa şi eventualul său succesor, dar insistă că este departe de a-şi încheia activitatea la club.

City a început procesul de identificare a candidaţilor care să-l înlocuiască pe spaniol, în contextul incertitudinii cu privire la rămânerea sa la club în sezonul viitor.

Ce a spus Guardiola despre situația sa de la Manchester City

Între timp, antrenorul lui Chelsea, Enzo Maresca, care a fost anterior asistentul lui Guardiola la City, a declarat că informaţiile care îl descriu ca un potenţial succesor al spaniolului sunt “100% speculaţii“. În noiembrie 2024, Guardiola a semnat un nou contract care va fi valabil până la sfârşitul sezonului 2026-27.

“Sunt fericit aici, vreau să rămân aici. Ce pot să spun? Rezultatele sunt întotdeauna decisive. Când va fi (n.r. sfârşitul) capitolului, clubul va alege cel mai bun pentru a continua această perioadă incredibilă la Man City. Au existat zvonuri în ultimii ani de multe, multe ori, dar eu vreau să rămân aici. La sfârşitul sezonului, vom vedea“, a spus Guardiola vineri, potrivit news.ro.

Întrebat dacă va rămâne la City şi în sezonul viitor, Guardiola a adăugat: “Am răspuns deja la această întrebare. Sunt aici. Ce se va întâmpla, cine ştie, dar indiferent dacă am un contract pe 10 ani sau pe şase luni, fotbalul se schimbă foarte mult.