Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de FCSB - Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

FCSB urmează să o întâlnească pe Rapid duminică în ultimul derby al anului 2025 din Liga 1, iar interesul fanilor este unul destul de ridicat.

Recent, Mihai Stoica a anunțat câți suporteri și-au cumpărat până acum bilete în total, dar și câți oameni din galeria giuleșteană au achiziționat deja tichete.

20.000 de bilete cumpărate la FCSB – Rapid

Prezent într-o emisiune vineri seara, cu două zile înainte de derby-ul de pe Arena Națională, președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a spus că nu mai puțin de 20.000 de oameni deja și-au rezervat locul la meci. Numărul anunțat de Mihai Stoica poate fi considerat unul mare, ținând cont de perioada anului în care se dispută derby-ul și de asistențele care s-au mai înregistrat de-a lungul sezonului.

“S-a trecut binișor de 20.000 de bilete și mai sunt zile până la meci. Rapidul avea astăzi 5.500 de bilete date deja. E clar că vor veni foarte mulți. Relația între cluburi este foarte bună. Înainte dacă mai erau probleme legate de reciprocități, acum nu mai sunt.

E extrem de important pentru noi pentru că în eventualitatea unei victorii am ajunge nesperat, ca să zic așa, la o distanță destul de mică de Rapid și de cele din față. Craiova probabil că va câștiga, Dinamo nu are un meci ușor la Arad. Piteștiul joacă la Galați unde poate nu câștigă“, a spus Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.