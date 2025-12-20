Cristi Chivu, "taxat" în Italia pentru ce a spus după eliminarea din Supercupă: "Comentarii surprinzătoare" - Antena Sport

Declarația făcută de Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei, în care a spus că “penalty-urile sunt o loterie”, nu a fost trecută cu vederea de un jurnalist de la Gazzetta dello Sport. Antrenorul român a fost criticat pentru că a folosit o frază extrem de uzitată, dar care nu e adevărată, potrivit ziaristului.
Interul lui Cristi Chivu a ratat șansa unui nou trofeu după ce Bologna a reușit să se impună la Riad în semifinala din Supercupa Italiei. Trupa din Milano a început perfect și a deschis scorul în minutul 2 prin Marcus Thuram, după care formația lui Vincenzo Italiano a egalat prin Riccardo Orsoloni. Duelul s-a dus la penalty-uri, unde vicecampioana en-titre a ratat prin Bastoni, Barella și Bonny, în timp ce de la trupa “rossoblu” Ciro Immobile a convertit penalty-ul decisiv.
“Ca să decizi cine câștigă duelul, nu dai cu banul”
După meci, Chivu a încercat să înlăture vina de pe umerii jucătorilor care au ratat de la punctul cu var și a declarat că penalty-urile sunt o loterie. Comentariul său nu a fost apreciat de un jurnalist de la Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, care a vorbit despre ce a spus românul într-un editorial.
Ziaristul crede că loviturile de departajare nu sunt o simplă loterie, ci mai degrabă un duel tehnic între executant și portar. În plus, Agresti nu a ezitat să includă în editorialul său și un comentariu despre decizia lui Chivu care a lăsat semne de întrebare, și anume neintroducerea lui Calhanoglu și Pio Esposito pentru executarea penalty-urilor.
“Chivu pare să aibă calitățile pentru a deveni un antrenor grozav. E tânăr și greșelile pe care le face îl vor ajuta să crească, să se îmbunătățească și să facă mai puține greșeli. Cu toate acestea, uneori face comentarii surprinzătoare.
Ieri, după ce «nerazzurrii» au ratat trei din cinci lovituri de la 11 metri, s-a asigurat să ne spună că penalty-urile sunt o loterie. E o frază repetată de un milion de ori de toată lumea, dar nu e adevărată. Dacă extragi un număr dintr-o urnă de bingo sau dai la roata norocului, atunci da, ce se întâmplă e arbitrar.
Penalty-urile nu sunt: sunt un gest tehnic, atât din partea jucătorului care șutează, cât și a portarului care încearcă să apere, un gest în care latura emoțională joacă un rol fundamental. E un om, un profesionist, care se compară cu altul care se află la 11 metri distanță.
Ca să decizi cine câștigă duelul, nu dai cu banul. Poate Chivu i-a omis pe Calhanoglu și pe Esposito, după care l-a scos pe Zielinski în minutul 86 din cauza crampelor, pentru că a crezut că trebuie să tragă un număr din urnă. În schimb, penalty-urile au fost executate și cu greu găsești pe cineva care le-a bătut mai prost decât Bastoni, Barella și Bonny“, s-a scris în gazzetta.it.
