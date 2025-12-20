Cristi Chivu, "taxat" în Italia pentru ce a spus după eliminarea din Supercupă: "Comentarii surprinzătoare" - Antena Sport

Declarația făcută de Cristi Chivu după eliminarea din Supercupa Italiei, în care a spus că “penalty-urile sunt o loterie”, nu a fost trecută cu vederea de un jurnalist de la Gazzetta dello Sport. Antrenorul român a fost criticat pentru că a folosit o frază extrem de uzitată, dar care nu e adevărată, potrivit ziaristului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Interul lui Cristi Chivu a ratat șansa unui nou trofeu după ce Bologna a reușit să se impună la Riad în semifinala din Supercupa Italiei. Trupa din Milano a început perfect și a deschis scorul în minutul 2 prin Marcus Thuram, după care formația lui Vincenzo Italiano a egalat prin Riccardo Orsoloni. Duelul s-a dus la penalty-uri, unde vicecampioana en-titre a ratat prin Bastoni, Barella și Bonny, în timp ce de la trupa “rossoblu” Ciro Immobile a convertit penalty-ul decisiv.

“Ca să decizi cine câștigă duelul, nu dai cu banul”

După meci, Chivu a încercat să înlăture vina de pe umerii jucătorilor care au ratat de la punctul cu var și a declarat că penalty-urile sunt o loterie. Comentariul său nu a fost apreciat de un jurnalist de la Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, care a vorbit despre ce a spus românul într-un editorial.

Ziaristul crede că loviturile de departajare nu sunt o simplă loterie, ci mai degrabă un duel tehnic între executant și portar. În plus, Agresti nu a ezitat să includă în editorialul său și un comentariu despre decizia lui Chivu care a lăsat semne de întrebare, și anume neintroducerea lui Calhanoglu și Pio Esposito pentru executarea penalty-urilor.

“Chivu pare să aibă calitățile pentru a deveni un antrenor grozav. E tânăr și greșelile pe care le face îl vor ajuta să crească, să se îmbunătățească și să facă mai puține greșeli. Cu toate acestea, uneori face comentarii surprinzătoare.