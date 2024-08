"Aşa face Petrescu, trei pe post!" Gică Hagi, anunţ despre o nouă revenire la Farul: "Vrem minunea, să-i resuscităm!" - Antena Sport

Gică Hagi, anunţ despre o nouă revenire la Farul Gică Hagi, în timpul unui meci/ Hepta Gică Hagi a făcut un anunţ despre o nouă revenire la Farul. „Regele” a fost întrebat despre un eventual transfer al lui Alexi Pitu, mărturisind că bugetul echipei sale ar putea să nu-i fie de ajuns. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alexi Pitu a rămas liber de contract, după ce echipa care l-a transferat de la Farul, Bordeaux, se confruntă cu probleme financiare. Mijlocaşul a fost surprins antrenându-se la Farul. Gică Hagi, anunţ despre o nouă revenire la Farul După ce l-a „repatriat” şi pe Denis Alibec, Gică Hagi a fost întrebat despre o eventuală revenire a lui Alexi Pitu, la Farul. „Regele” a transmis că nu ştie ce planuri are fostul său jucător, mărturisind că şi posturile de la echipa sa sunt limitate, din cauza bugetului. Gică Hagi a transmis că nu poate să urmeze „exemplul” lui Dan Petrescu, care a transferat pe „bandă rulantă” la CFR Cluj. „Regele” a mai explicat şi faptul că nici el nu poate face minuni în privinţa unor jucători fără meciuri jucate, în ultima perioadă. „Nu ştiu ce doleanţe are. Fiecare ştie ce vrea să facă. Până în momentul de faţă nu am niciun semnal, unii de la noi din conducere au zis că poate să vină. Dar nu ştiu ce vrea jucătorul, el e în fotbalul mare, poate vrea să rămână afară. Plus că, şi noi poate avem poziţiile ocupate, nu putem să semnăm doar de dragul de a semna, jucători la număr, să avem cât mai mulţi. Dacă avea Farul bani mulţi, semnam şi noi. Cum face Petrescu, câte trei pe post. Dacă banii noştri sunt limitaţi, trebuie să ne rezumăm la cât putem. Poate am depăşit puţin limita. Nu semnăm aşa…sau poate nu sunteţi informaţi. La academie, da, are cel mai mare buget, dar un cost mare. Am anulat şi fotbalul de fete, un buget foarte mare. Echipa de seniori nu cred că are cel mai mare buget. Reclamă

Aşa vor toţi. Ca să-i aduci, îţi trebuie buget, pe cei care joacă, nu cei care nu au jucat un an, doi ani. Lasă, că vin la noi, şi îi face Hagi, îi resuscitează şi vrem să vină minunea! Facem ce putem, ne adaptăm”, a declarat Gică Hagi, la conferinţa de presă.

Gică Hagi n-a mai rezistat şi a izbucnit când a aflat: „De asta nu am plecat la naţională!”

Gică Hagi n-a mai rezistat şi a izbucnit când a aflat că se amână construcţia stadionului din Constanţa, care ar urma să îi poarte numele. Sunt probleme cu banii, motiv pentru care autorităţile întârzie lucrările.

„Eu nu construiesc stadioane, eu am construit baza sportivă, e a Farului. O vom deschide în septembrie, veţi vedea în ce a băgat Hagi banii lui, asta am făcut. Mai mult nu am putut, atât pot! Apropo de visul meu…visul meu a fost să fac o academie de copii şi juniori, şi am făcut-o, la cel mai înalt nivel, şi în România şi la nivel european. Asta am făcut eu în ultimii 16 ani, am construit o academie, care are cel mai mare buget, am muncit pentru România, am produs. La seniori, uitaţi! Acolo e presiune, iese, uneori nu iese, deocamdată suntem normali. Aţi văzut fetele, un an şi au câştigat campionatul. Ai bugetul cel mai mare.

Stadionul nu e al meu, e al oraşului. Dacă vrei să treci la alt nivel, trebuie să vină banii. Farul are multe de făcut, de aceea nu am plecat la lotul naţional! De aceea nu am acceptat! Farul are multe de făcut, încă foarte multe de făcut pentru a face performanţă la nivel intern, să se bată cu cele mai bune, şi după la nivel european. Încă sunt multe! E nevoie de timp şi sperăm să se facă lucrurile. Dacă nu se împlinesc… mai mult de atât, nu pot să mai fac. Să nu aveţi speranţă. Am luat campionatul, Supercupa, Cupa, ce pot să fac mai mult. Am produs jucători. 58 de jucători am debutat! 61 am debutat în prima ligă! Fac 60 la anul. Sunt om şi eu, viaţa e din ce în ce mai scurtă. Aşa că voi lăsa loc celor tineri, Farul va fi forever!„, a declarat Gică Hagi la conferinţa de presă.