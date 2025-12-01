"Asta e cel mai important" Reacţia surprinzătoare a lui Adrian Rus după U Cluj - Craiova 0-0 - Antena Sport

Adrian Rus (29 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare după ce Universitatea Craiova a încheiat doar la egalitate, 0-0, meciul disputat în deplasare cu U Cluj.
Oltenii au controlat jocul, au avut şi o bară, prin Baiaram, dar nu au reuşit să obţină toate cele 3 puncte.
Adrian Rus, după U Cluj – Craiova 0-0: “Nu am primit gol, asta e cel mai important”
“Nu am primit gol, asta e cel mai important. Poate că punctul ăsta o să ne ajute.
(n.r: Pasaţi mult, până la urmă sunteţi pe drumul cel bun) Da, asta ne-a cerut şi antrenorul, să pasăm, să avem răbdare. Am încercat să îi atragem şi ocazii cred că ne-am creat, însă ne-a lipsit golul.
Avem o echipă bună şi cred că ni se pliază acest sistem (3-5-2). Până la urmă nu sistemul contează, avem jucători care pot să joace şi în 4, şi în 5. Degeaba avem posesie bună dacă nu câştigăm”, a declarat Adrian Rus pentru digisport.ro după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0.
Echipa Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu formaţia Universitatea Cluj, luni seara, în deplasare, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1.
Oltenii au lovit bara încă din minutul 2 al meciului de pe Cluj Arena, la şutul din afara careului expediat de Baiaram. Tot oaspeţii au fost în control şi au avut o şansă bună la şutul lui Matei, respins de Gertmonas, în minutul 19, pentru ca în minutul 32 Al Hamlawi să trimită direct în Gertmonas, din şase metri, apoi portarul clujenilor să reţină şutul lui Samuel Teles.
Gertmonas i-a menţinut pe jucătorii lui Bergodi în meci, intervenind la lovitura liberă a lui Mekvabishvili, din minutul 36, şi a fost 0-0 la pauză. Portarul clujean a scos incredibil la lovitura de cap a lui Băluţă, în minutul 58, iar Etim a trimis peste bara transversală în minutul 84, deşi se afla într-o poziţie excelentă.
Universitatea Cluj – Universitatea Craiova s-a terminat 0-0, un egal care nu ajută echipa lui Coelho. Oltenii au 33 de puncte şi sunt pe locul 4, la cinci puncte de liderul Rapid. Universitatea Cluj este a 10-a, cu 24 de puncte.
