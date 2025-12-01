"Asta e cel mai important" Reacţia surprinzătoare a lui Adrian Rus după U Cluj - Craiova 0-0 - Antena Sport

Adrian Rus (29 de ani) a avut o reacţie surprinzătoare după ce Universitatea Craiova a încheiat doar la egalitate, 0-0, meciul disputat în deplasare cu U Cluj.

Oltenii au controlat jocul, au avut şi o bară, prin Baiaram, dar nu au reuşit să obţină toate cele 3 puncte.

Adrian Rus, după U Cluj – Craiova 0-0: “Nu am primit gol, asta e cel mai important”

“Nu am primit gol, asta e cel mai important. Poate că punctul ăsta o să ne ajute.

(n.r: Pasaţi mult, până la urmă sunteţi pe drumul cel bun) Da, asta ne-a cerut şi antrenorul, să pasăm, să avem răbdare. Am încercat să îi atragem şi ocazii cred că ne-am creat, însă ne-a lipsit golul.

Avem o echipă bună şi cred că ni se pliază acest sistem (3-5-2). Până la urmă nu sistemul contează, avem jucători care pot să joace şi în 4, şi în 5. Degeaba avem posesie bună dacă nu câştigăm”, a declarat Adrian Rus pentru digisport.ro după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0.