„Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj - Antena Sport

„Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj

Viviana Moraru Publicat: 1 decembrie 2025, 21:22

Filipe Coelho, la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul portughez s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, în special din prima repriză. 

Ștefan Baiaram a fost aproape să deschidă scorul la Cluj încă din startul partidei. Mijlocașul oltenilor a lovit bara laterală a porții lui Gertmonas. 

Filipe Coelho, prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0 

Filipe Coelho a subliniat faptul că jucătorii lui veneau după victoria cu Mainz din Conference League și erau obosiți. Antrenorul portughez a transmis că echipa lui o va lua pas cu pas, lăudându-și elevii pentru prestația de la Cluj. 

„(n.r: Fericit sau nefericit?) Sunt fericit în mod special pentru prima repriză. Am făcut bine tot ce am pregătit. Ne-a lipsit golul. În a doua repriză am încercat să facem acelaşi lucru. Veneam după un meci din Conference, unii jucători nu erau atât de proaspeţi, e normal. 

O luăm meci cu meci.  

În repriza secundă Cluj a practicat un joc mai direct, nu eram atât de proaspeţi să facem pressing. Chiar şi în a doua repriză cele mai bune şanse de a marca au fost tot ale noastre. Continuăm cu aceeaşi mentalitate, joc cu joc şi vom vedea. 

(n.r: Ce credeţi despre fotbalul românesc?) Nu îmi place să privesc echipele în funcţie de poziţia lor. U Cluj e o echipă bună, organizată, a câştigat 4 din ultimele 5 meciuri. Am avut multă personalitate în prima repriză. Jucătorii au făcut ce le-am cerut. Ne-a lipsit golul. Avem un meci în câteva zile. 

(n.r: despre programul aglomerat din decembrie) Avem nevoie să o luăm meci cu meci, o să vedem starea jucătorilor. Strategia depinde de starea jucătorilor. Jucătorii lucrează bine, sunt mulţumit de toţi jucătorii”, a declarat Filipe Coelho, conform digisport.ro, după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0. 

