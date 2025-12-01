„Ne-a lipsit golul”. Filipe Coelho, prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj - Antena Sport

Filipe Coelho a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu U Cluj, scor 0-0, în ultimul meci al etapei a 18-a din Liga 1. Antrenorul portughez s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi, în special din prima repriză.

Ștefan Baiaram a fost aproape să deschidă scorul la Cluj încă din startul partidei. Mijlocașul oltenilor a lovit bara laterală a porții lui Gertmonas.

Filipe Coelho, prima reacție după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Filipe Coelho a subliniat faptul că jucătorii lui veneau după victoria cu Mainz din Conference League și erau obosiți. Antrenorul portughez a transmis că echipa lui o va lua pas cu pas, lăudându-și elevii pentru prestația de la Cluj.

„(n.r: Fericit sau nefericit?) Sunt fericit în mod special pentru prima repriză. Am făcut bine tot ce am pregătit. Ne-a lipsit golul. În a doua repriză am încercat să facem acelaşi lucru. Veneam după un meci din Conference, unii jucători nu erau atât de proaspeţi, e normal.

O luăm meci cu meci.