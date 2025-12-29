Atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid: „Aterizează în Giulești” - Antena Sport

Închide meniul
Atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid: „Aterizează în Giulești"

Atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid: „Aterizează în Giulești"

Atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid: „Aterizează în Giulești”

Daniel Işvanca Publicat: 29 decembrie 2025, 16:08

Atacant pentru Costel Gâlcă la Rapid: Aterizează în Giulești”

Jucătorii de la Rapid București / SPORT PICTURES

Costel Gâlcă a cerut insistent transferuri la Rapid, încă de la startul mandatului său. Giuleștenii și-au arătat limitele în ultimele partide din acest an, lucru care i-a determinat pe cei din conducere să caute soluții.

Pe plan ofensiv sunt cele mai mari probleme pentru antrenorul român, având în vedere faptul că Baroan și Jambor nu pot fi considerate variante de top, iar Burmaz se recuperează după accidentarea gravă suferită în vară.

Atacant din Spania pentru Rapid! Cine vine să se lupte cu Elvir Koljic

Elvir Koljic este principala opțiune de atacant pe care Costel Gâlcă o are în prezent în lotul Rapidului, dar tehnicianul a solicitat în repetate rânduri întăriri în acest compartiment.

Jurnalistul român Emanuel Roșu a anunțat că Daniel Paraschiv ar fi varianta găsită de conducere, vârful fiind nemulțumit de numărul de minute primite la Cultural Leonesa: „Aterizează la Rapid după săritura asta. Daniel Paraschiv vine în Giulești”, a scris acesta.

10 meciuri a jucat în acest sezon Daniel Paraschiv, reușind să marcheze o singură dată. El a părăsit campionatul României în vara anului 2024, când fusese transferat de către Real Oviedo.

  • 1 milion de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv
  • 25 de goluri a marcat acesta în Liga 1
