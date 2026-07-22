Morgan Rogers a semnat cu Chelsea! Al cincilea cel mai scump transfer din istorie

Câştigător Europa League cu Aston Villa şi semifinalist la Cupa Mondială cu Anglia, Morgan Rogers s-a transferat oficial, marţi, la Chelsea pentru suma de 137 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După Elliot Anderson, care a trecut de la Nottingham Forest la Manchester City (135 de milioane), Morgan Rogers a semnat marţi un contract oficial cu Chelsea până în 2033, pentru aproximativ 137 de milioane de euro.

Morgan Rogers a semnat cu Chelsea

Astfel, el îi răpeşte titlul de „cel mai scump jucător englez din istorie” lui Anderson şi intră în top 5 al celor mai scumpe transferuri din istoria fotbalului, după Neymar (222 de milioane de euro de la FC Barcelona la PSG în 2017), Kylian Mbappé (180 de milioane de la Monaco la PSG în 2017), Alexander Isak (150 de milioane de la Newcastle la Liverpool în 2025) şi Ousmane Dembélé (145 de milioane de la Dortmund la FC Barcelona în 2017).

Cu 15 goluri şi 15 pase decisive în toate competiţiile şi câştigător al Ligii Europa alături de Aston Villa sub conducerea lui Unai Emery, semifinalistul Cupei Mondiale se va reîntâlni, la noii „Blues” ai lui Xabi Alonso, cu fostul său coechipier de la academia de tineret a lui Manchester City şi prietenul său, Cole Palmer.