Românii au făcut spectacol în Conference League! Gol şi pasă de gol pentru campioana Ungariei în meciul cu scor de tenis

Fotbaliştii români au avut parte de o seară perfectă în turul 2 preliminar Conference League. Campioni în Ungaria cu ETO Gyor, Claudiu Bumba şi Ştefan Vlădoiu au contribuit la victoria obţinută de formaţia maghiară în manşa tur cu Atert Bissen, scor 6-2.

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A fost de departe scorul serii în cupele europene, în condiţiile în care s-au jucat şi 11 meciuri din turul 2 preliminar Champions League, pe lângă cele trei meciuri din Conference League.

Claudiu Bumba şi Ştefan Vlădoiu, duo de vis pentru ETO Gyor în preliminariile Conference League

Mijlocaşul român Claudiu Bumba a marcat un gol pentru ETO FC Gyor, campioana Ungariei, care a surclasat formaţia luxemburgheză FC Atert Bissen cu scorul de 6-2, marţi seara, în deplasare, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League.

Bumba a deschis scorul (12), dintr-un assist furnizat de fundaşul român Ştefan Vlădoiu. Acesta a mai dat o pasă de gol pentru gambianul Nfansu Njie (44), pentru al treilea gol al oaspeţilor. Pentru Gyor au mai înscris Milan Vitalis (24), Njie (47), Viktor Djukanovic (83) şi Kevin Banati (90+1). Vlădoiu şi Bumba au evoluat 56 de minute fiecare.

Rezultatele de marţi seară din turul doi preliminar Conference League