Gavi, mesaj de mare campion! I-a dat replica lui Paredes, după gestul golănesc al argentinianului din finala Cupei Mondiale

Gavi a fost unul dintre jucătorii implicați în bătaia de la finala Cupei Mondiale. Imediat după fluierul final, argentinienii au acceptat cu greu înfrângerea și i-au atacat pe fotbaliștii Spaniei, după ce „Furia Roja” s-a impus cu 1-0 în meciul care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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Molina l-a lovit pe Rodri imediat după fluierul final, după care Paredes și-a ieșit din minți. I-a pus mâna în gât lui Eric Garcia și apoi a sărit la Gavi.

Gavi nu vrea ca Paredes să fie pedepsit după gestul golănesc din finala Cupei Mondiale

Scenele de la New York au revoltat o lume întreagă, foarte mulți cerând pedepse exemplare pentru jucătorii argentinieni care au provocat acest scandal după finala Cupei Mondiale.

O reacție de la care puțini se așteptau a avut-o Gavi, chiar unul dintre spaniolii implicați. Mijlocașul Barcelonei nu își dorește ca Paredes și Molina să fie suspendați și consideră acest incident doar un alt moment care are loc pe terenul de fotbal:

„Nu cred că jucătorii Argentinei trebuie suspendați. Înțeleg că nu e o imagine bună pentru copii, dar fotbalul a avut mereu o parte agresivă.Tot ce s-a întâmplat face parte din fotbal”, a spus Gavi, citat de Fabrizio Romano.