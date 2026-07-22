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Basarab Panduru, dat pe spate de jucătorul din Liga 1 la un pas de transferul în Anglia: „Nu îmi aduc aminte asemenea explozie”

Alex Masgras Publicat: 22 iulie 2026, 8:44 / Actualizat: 22 iulie 2026, 11:05

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Basarab Panduru, dat pe spate de jucătorul din Liga 1 la un pas de transferul în Anglia: „Nu îmi aduc aminte asemenea explozie

Basarab Panduru, în timpul unei emisiuni / Orange Sport

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Basarab Panduru a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Coubiş, fundaşul lui U Cluj. Chiar dacă nu a jucat în cele trei meciuri disputate de „şepcile roşii” în acest sezon, fostul fobtalist al lui AC Milan are şanse mari să prindă un transfer în străinătate.

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În ultima vreme s-a vorbit mult despre posibilitatea ca Andrei Coubiş să ajungă la Trabzonspor, dar şi despre un interes al unei echipe din Championship, a doua ligă a Angliei. Toate acestea după evoluţiile foarte bune ale fundaşului de 22 de ani la U Cluj. La meciul tur cu Dinamo Kiev, el a fost urmărit de scouteri de la Lincoln City şi sunt şanse mari ca transferul să se materializeze.

Basarab Panduru, dat pe spate de Andrei Coubiş! Sfat pentru jucătorul lui U Cluj în privinţa transferului în Anglia

Basarab Panduru a lăudat prestaţiile lui Coubiş şi spune că încă de la primul meci în tricoul „şepcilor roşii” s-a văzut calitatea acestuia. Sfatul fostului internaţional este clar: să aleagă o echipă la care va prinde minute.

Mai mult, Panduru l-a şi avertizat pe Coubiş, după ce a auzit de varianta ligii secunde din Anglia. Dacă în România, fundaşul de 22 de ani iese în evidenţă prin fizicul său impresionant, nu acelaşi lucru se va întâmpla în Championship:

„Nu îmi duc aminte de asemenea explozie la un jucător… Dar la el s-a văzut de la primul meci la U Cluj, de atunci am zis e că foarte bun pentru România.

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Clar trebuie să meargă unde poate prinde minute! Coubiş de când l-ai văzut prima data ai zis că o să fie jucător de naţională, are fizic bun şi tehnică. Pe mine m-a impresioant. Dar să nu uite că fizicul lui prin Anglia îl cam au toţi, aici la noi nu (n.r. râde)”, a declarat Basarab Panduru, potrivit primasport.ro.

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