“Campioana muritorilor” din Liga 1 anunţă transferuri importante: “Avem echipă!”

Mihai Alecu Publicat: 31 mai 2026, 19:50

Ce spune şeful de la UTA despre transferuri. Foto: AS.RO

Sezonul din Liga 1 e aproape să se încheie, asta după ce se vor disputa şi retururile meciurilor de baraj de promovare/retrogradare, însă majoritatea echipelor au intrat deja în vacanţă şi se gândesc la stagiunea viitoare.

Cei de la UTA Arad au reuşit să termine pe locul 7 în play-out, fiind practic “campioana muritorilor”, a formaţiilor care nu au prins play-off-ul, însă nu au jucat barajul pentru cupele europene pentru că nu au depus dosarul de licenţiere.

Alexandru Meszar anunţă transferuri importante la UTA

Omul care conduce UTA, Alexandru Meszar, a anunţat planuri importante pentru gruparea din Arad, cu transferuri pe toate posturile care sunt pregătite în perspectiva sezonului viitor din Liga 1.

„Vrem să aducem un fundaș central, un mijlocaș central, un fundaș dreapta și o aripă dreapta. Este vorba de câte un jucător pe fiecare post. Ar putea fi și un portar, dar dacă mâine începe campionatul e bine că avem echipă. Bancă nu avem, dar echipă avem! Bine, cu mici improvizații, cum am și jucat în ultimele etape când au fost probleme cu accidentările și cu suspendările.

(n.r.- dacă vrea întăriri pentru regula U21) De obicei, nu, stăm bine. Academia produce, avem jucători U21. Dacă sunt cazuri excepționale unde un jucător poate să ne ajute și poate chiar să fie proprietatea noastră, atunci nu abandonăm această politică, dar stăm binișor”, a spus Alexandru Meszar.

Continuă Adrian Mihalcea la UTA?

Marele semn de întrebare este în privinţa antrenorului care se va afla pe banca celor de la UTA în sezonul viitor, asta după ce Adrian Mihalcea a spus public că urmează să aibă mai multe discuţii cu şefii echipei pentru a-şi stabilit viitorul.

Momentan, însă, tehnicianul nu este decis, asta în ciuda faptului că oamenii din club îşi doresc să continue colaborarea. Contractul dintre Mihalcea şi cei de la UTA mai este valabil pentru încă un an.

