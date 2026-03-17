“Aţi fost avantajaţi cu Dinamo?” Răspunsul lui Victor Angelescu: “Aia e eroare mai mare”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 22:05

Victor Angelescu, într-o conferință de presă / Sport Pictures

Întrebat dacă Rapid a fost avantajată în derby-ul câştigat la limită, cu 3-2, cu Dinamo, Victor Angelescu a spus că nu crede acest lucru.

El a dat exemplul unei erori mai mari, din punctul lui de vedere, într-un alt meci al lui Dinamo. Angelescu a spus că Danny Armstrong a fost iertat, eronat, de eliminare, într-un meci al “câinilor” cu Universitatea Craiova.

“(n.r. Aţi fost avantajaţi de arbitraj la partida cu Dinamo?) Probabil vorbesc din cauza erorii respective, fault la golul 2. Dar nu simt! Dacă Istvan Kovacs dă fault acolo şi nu se continua faza, nu zicea nimeni nimic. E un contact acolo, da, dar Musi exagerează.

Nu ai cum să spui că a fost viciere de rezultat. Istvan a nimerit un meci cu 3-4 faze care sunt şi aşa şi aşa. Inclusiv penalty-ul pentru Dinamo, e unul soft. Nu e clar că e! Au fost faze foarte complicate. 

Da, normal, înţeleg supărarea, dar e un pic exagerat. Nu poţi spune că ne-au ajutat (n.r: arbitrii). Nu a fost o greşeală atât de gravă încât să zici că a fost viciere, că-l recuzăm pe Kovacs. Scuze, dar e eroare mai mare la Armstrong cu Bancu (n.r.: la conflictul lui Armstrong cu Bancu, atunci când doar jucătorul Craiovei a fost eliminat). Am discutat şi cu Vassaras, e roşu pentru amândoi. Mi se pare mai grav. Şi noi, dacă am fi fost în locul lor, am fi zis că nu se poate, trebuia fault, îi înţeleg”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.

Istvan Kovacs a arbitrat trei finale europene

Cei de la Dinamo au cerut să nu mai fie arbitraţi de Istvan Kovacs (41 de ani), după greşeala comisă de acesta la golul de 2-2, marcat de Petrila. Până să îşi afle pedeapsa pentru prestaţia de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2, Istvan Kovacs a fost delegat la un meci din Europa League, returul dintre AS Roma şi Bologna.

Istvan Kovacs a fost criticat dur de mai multe voci din fotbalul românesc după greşeala de la derby, cei mai vocali fiind foştii arbitri Adrian Porumboiu (75 de ani) şi Ion Crăciunescu (75 de ani). Cei doi au fost foarte deranjaţi şi de afirmaţia lui Răzvan Burleanu că Istvan Kovacs e cel mai bun arbitru român din istorie.

Istvan Kovacs a arbitrat în sezonul trecut finala Ligii Campionilor, câştigată de PSG cu Inter cu 5-0. Kovacs a mai arbitrat finala Conference League din 2022 şi finala Europa League din 2024.

Loading ... Loading ...
