“Aţi fost avantajaţi cu Dinamo?” Răspunsul lui Victor Angelescu: “Aia e eroare mai mare”

Întrebat dacă Rapid a fost avantajată în derby-ul câştigat la limită, cu 3-2, cu Dinamo, Victor Angelescu a spus că nu crede acest lucru.

El a dat exemplul unei erori mai mari, din punctul lui de vedere, într-un alt meci al lui Dinamo. Angelescu a spus că Danny Armstrong a fost iertat, eronat, de eliminare, într-un meci al “câinilor” cu Universitatea Craiova.

Victor Angelescu, după scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: “Nu ai cum să spui că a fost viciere de rezultat”

“(n.r. Aţi fost avantajaţi de arbitraj la partida cu Dinamo?) Probabil vorbesc din cauza erorii respective, fault la golul 2. Dar nu simt! Dacă Istvan Kovacs dă fault acolo şi nu se continua faza, nu zicea nimeni nimic. E un contact acolo, da, dar Musi exagerează.

Nu ai cum să spui că a fost viciere de rezultat. Istvan a nimerit un meci cu 3-4 faze care sunt şi aşa şi aşa. Inclusiv penalty-ul pentru Dinamo, e unul soft. Nu e clar că e! Au fost faze foarte complicate.

Da, normal, înţeleg supărarea, dar e un pic exagerat. Nu poţi spune că ne-au ajutat (n.r: arbitrii). Nu a fost o greşeală atât de gravă încât să zici că a fost viciere, că-l recuzăm pe Kovacs. Scuze, dar e eroare mai mare la Armstrong cu Bancu (n.r.: la conflictul lui Armstrong cu Bancu, atunci când doar jucătorul Craiovei a fost eliminat). Am discutat şi cu Vassaras, e roşu pentru amândoi. Mi se pare mai grav. Şi noi, dacă am fi fost în locul lor, am fi zis că nu se poate, trebuia fault, îi înţeleg”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.