Istvan Kovacs va arbitra în Europa, după scandalul uriaş de la Rapid – Dinamo 3-2! Decizia luată de UEFA

Alex Masgras Publicat: 17 martie 2026, 11:35

Istvan Kovacs, în timpul unui meci

Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre AS Roma şi Bologna, returul optimilor de finală Europa League. În tur, scorul a fost 1-1.

Centralul din Carei se va afla la primul meci pe care îl va conduce după ce a fost în centrul atenţiei la partida dintre Rapid şi Dinamo, câştigată de giuleşteni cu 3-2.

Istvan Kovacs va arbitra AS Roma – Bologna, în optimile Europa League

Kovacs a fost criticat dur pentru mai multe decizii. Reacţiile vehemente au venit la golul marcat de Claudiu Petrila, atunci când Kovacs nu a dictat un fault comis de Borza asupra lui Musi.

Potrivit frf.ro, Istvan Kovacs îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) și Bram Vam Driessche (Belgia).

În acest sezon european, Istvan Kovacs a bifat şase meciuri în UEFA Champions League, ultimul pe 25 februarie, în returul play-off-ului dintre PSG şi AS Monaco, socr 2-2.

În ceea ce priveşte Europa League, centralul a condus un singur meci, în luna decembrie. La Glasgow, el le-a arbitrat pe Celtic şi AS Roma, un duel câştigat de italieni cu 3-0.

