“Au dat cu tămâie în vestiar”. Oficialii de la Rapid, surprinşi de ce se întâmplă la U Cluj: “Toată echipa stă-n biserică”

Victor Angelescu a oferit declaraţii despre forma excelentă a celor de la U Cluj. Clujenii sunt pe primul loc, după ce au înregistrat victorii pe linie în play-off.
Preşedintele de la Rapid a glumit şi a transmis că cei de la U Cluj au parte de ajutor divin, după ce “au dat cu tămâie în vestiar”. Acesta a subliniat că şi în ciuda absenţelor din ultima perioadă, echipa a prestat un joc excelent.
Victor Angelescu, surprins de forma celor de la U Cluj
Victor Angelescu a mai dezvăluit că înaintea meciului dintre Rapid şi FC Argeş, a mers la biserică pentru a se ruga. Preşedintele giuleştenilor a transmis că echipa nu a avut noroc, remizând cu piteştenii, scor 0-0, în etapa a patra de play-off.
“U Cluj 4 din 4, în acelaşi timp contează şi cum îţi e norocul. Mă uitam, orice, până şi alea la care nu te aştepţi le-au ieşit bine. Am fost la schit înainte de meciul cu FC Argeş, am făcut 0-0. La mine n-a mers, mă duc tot timpul şi n-a mers. La ei… zici că toată echipa stă doar la biserică.
Macalou… Doamne fereşte, i se întâmplă ce i se întâmplă cu părintele lui, el juca, dar intră Stanojev, face meci cum face cu noi şi acum rămâne titular. Se accidentează Chinteş, intră Mikanovic cu noi şi se întâmplă ce se întâmplă.
Acum intră El Sawy, care e jucătorul nostru, împrumutat, face meciul pe care îl face. De Etim nu zic, să iei roşu în minutul ăla. Căbuz îşi dă cu stângul în dreptul după ce e chemat la naţională. Zici că au dat cu tămâie în vestiar”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.
U Cluj are 39 de puncte, cu trei mai multe faţă de ocupanta locului secund, Universitatea Craiova, şi cu şapte mai multe faţă de Rapid, formaţie clasată pe locul trei. În următoarea etapă, clujenii se vor duela cu Dinamo, la Bucureşti.
