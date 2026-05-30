Gigi Becali a făcut calculele după calificarea FCSB în Conference League! Suma „amețitoare” pe care o poate obține

Gigi Becali exultă după ce FCSB a reușit să obțină calificarea în turul doi preliminar al UEFA Conference League, ca urmare a succesului obținut cu Dinamo, în finala barajului.
Patronul roș-albaștrilor a făcut calculele și a transmis ce sumă se așteaptă să obțină din participarea în competițiile europene. FCSB va fi cap de serie la tragerea la sorți pentru turul al doilea.
Gigi Becali așteaptă încasări record din Conference League
FCSB a reușit in-extremis să salveze sezonul în care a jucat în premieră în play-out, iar gruparea antrenată de Marius Baciu va începe din turul doi preliminar al Conference League, în încercarea de a ajunge în faza principală a competiției.
Gigi Becali a dezvăluit ce planuri și-a făcut din încasările pentru parcursul european al roș-albaștrilor și a transmis că într-un scenariu foarte optimist, ar putea obține și 30 de milioane de euro.
„Era rușine mare. Orice an în care eu nu iau campionatul pentru mine e eșec. La mine nu există locul 1-3 sau să câștig un trofeu.
La mine e un singur obiectiv, campionatul. Și Liga Campionilor. Bine acum, când am cântat mă refeream că acum noi facem un coeficient în Conference League. Și după aia suntem capi de serie și în play-off de Champions League. La asta mă refeream. Perfect s-au așezat lucrurile. Putem să jucăm finala (n.r. în Conference League), care e treaba? Fac echipă tare acum”.
Gigi Becali: „Pot să ajung la 30 de milioane”
„(n.r. Despre Crystal Palace) A luat 20 de milioane de la UEFA. Ia pune biletele, fac 10 milioane din bilete. Ca să ajungi acolo, prima dată joci 6 meciuri.
12 meciuri dacă joci (n.r. pe teren propriu, în tot parcursul până la finală), câte un milion minim pe meci, că atât e, un milion, poți să iei și două milioane pe un meci, dacă joci cu o echipă… Pot să ajung la 30 de milioane, da. Depinde și de victorii. Este extraordinar”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
