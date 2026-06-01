Albania a fost ultima ţară din Europa care şi-a decis campioana şi astfel avem tabloul complet al posibililor adversari ai Universităţii Craiova din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Egnatia este echipa pe care albanezii o vor trimite în ediţia următoare a Ligii Campionilor şi care se va afla pe lista non capilor de serie în primul tur, acolo unde Universitatea Craiova e printre capii de serie.

Oltenii îşi vor afla adversara la tragerea la sorţi de pe 16 iunie. Partidele din primul tur se vor desfăşura pe 7-8 iulie (turul) şi 14-15 iulie (returul).

Cu cine poate pica Universitatea Craiova î n primul tur al preliminariilor Ligii Campionilor

Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Sahah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska Niksic (Muntenegru)

ETO Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Egnatia (Albania)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Atert Bissen (Luxemburg)

Craiova nu va mai fi cap de serie şi în turul secund. Mai jos, avem adversarele pe care oltenii le pot întâlni în turul secund, dacă favoritele din prima manşă vor merge mai departe.