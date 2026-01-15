"Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului?" Gigi Becali, criticat pentru "ţeapa" dată unui fotbalist - Antena Sport

Nu toţi jucătorii pleacă de la FCSB în relaţii bune cu Gigi Becali. Portarul Andrei Vlad, de exemplu, a părăsit clubul pe uşa din dos şi a ajuns şi în instanţă cu Gigi Becali. Ce s-a întâmplat?

Andrei Vlad și-a pierdut postul de titular la FCSB în 2022, iar în ianuarie 2025 avea să se transfere liber de contract la Aktobe. Vlad a acționat în judecată FCSB pentru că nu i-au fost plătite bonusurile din cupele europene, în valoare de 20.000 de euro.

Fostul atacant de la Dinamo, Sorin Răducanu, a lansat un atac la adresa lui Gigi Becali. “Pentru neplata a 20.000 de euro, suma aferentă bonusurilor din cupele europene. Bă, miliardarule, de ce nu îi dai banii băiatului? De ce nu îi dai banii băiatului? Ăla de nebun l-a dat în judecată? Toți care sunt la FCSB au două contracte. Vă garantez: au două contracte, unul înscris la Ligă și unul la Gigi în sertar”, a acuzat Sorin Răducanu, la iamsport.ro.

Sorin Răducanu este un fost fotbalist român care a evoluat la Dinamo București, FC Olt Scornicești și Sportul Studențesc în anii ’80 și începutul anilor ’90. De numele lui se leagă şi mai multe candidaturi la şefia FRF, în 2014, 2018 și 2022.